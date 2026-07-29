Mahabaleshwar Rain: मुसळधार पावसाचा फटका! महाबळेश्वर-तापोळा मुख्य रस्ता खचला; १०५ हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला

महाबळेश्वर: मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर शहरालगत फळणे वस्ती येथे तापोळा मुख्य रस्ता पूर्णपणे खचल्याने तापोळा खोऱ्यातील १०५ हून अधिक दुर्गम व अतिदुर्गम गावांचा महाबळेश्वरशी संपर्क तुटला आहे. नगरपालिका हद्दीतील दळणवळणासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असून, तापोळा भागाला महाबळेश्वरशी जोडणारा सध्या हा एकमेव मार्ग आहे. सर्व बाजूंनी घनदाट जंगल असल्याने या रस्त्याला कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते खचणे, दरडी कोसळणे आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याच्या घटना घडत आहेत. यंदा महाबळेश्वरमध्ये आतापर्यंत १५० इंचांहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. फळणे वस्ती येथे तापोळा रस्ता खचल्यामुळे तापोळा परिसरातील लोकांचे हाल होत आहेत. .अनेकांनी आपली वाहने रस्त्याच्या एका बाजूला उभी करून खचलेला भाग पायी पार करत महाबळेश्वर गाठण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाला असून, नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार सचिन मस्के, नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. खचलेल्या रस्त्यालगतच्या बोहेमिया बंगल्याच्या परिसरातून लहान वाहनांसाठी तात्पुरता मार्ग तयार करता येईल का, तसेच कारवी आळा-फळणे वस्ती मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करता येईल का, याबाबत प्रशासनाकडून चाचपणी सुरू आहे. .दरम्यान, ग्लेन ओगल धरणावरील तापोळा रस्त्यावरील एकमेव पूल गेल्या वर्षापासून धोकादायक स्थितीत असून, दरवर्षी रस्ता खचणे आणि पुलाची दुरवस्था यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून पुन्हा जोर धरू लागली आहे. केळघर घाटातही मुसळधार पावसामुळे मोठी दरड कोसळल्याने सातारा-मेढा मार्गे महाबळेश्वरकडे जाणारी वाहतूक सुमारे १५ तास ठप्प झाली होती. हलक्या वाहनांसाठी मार्ग खुला करण्यात आला असला, तरी मोठ्या वाहनांसाठी हा मार्ग अद्याप बंद आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.महाबळेश्वरचा कचरा पाचगणी डेपोतमहाबळेश्वरचा घनकचरा डेपो हा तापोळा रस्त्यालगत असल्याने सध्या शहरातील दैनंदिन कचरा पुढील दोन ते तीन दिवस पाचगणी डेपोमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तापोळा रस्ता पूर्ववत झाल्यानंतर पुन्हा महाबळेश्वर कारवी आळा येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा नेण्याची व्यवस्था सुरू केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.