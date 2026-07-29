सातारा

Mahabaleshwar Rain: मुसळधार पावसाचा फटका! महाबळेश्वर-तापोळा मुख्य रस्ता खचला; १०५ हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला

Heavy Rain Damages Tapola Road Near Mahabaleshwar: तापोळा मुख्य रस्ता खचल्याने १०५ हून अधिक दुर्गम गावांचा महाबळेश्वरशी संपर्क तुटला; पर्यायी मार्ग नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय, दैनंदिन जीवन विस्कळीत
Heavy Rain in Mahabaleshwar Tapola Road Cave In Disconnects More Than 105 Villages From Main Town

Heavy Rain in Mahabaleshwar Tapola Road Cave In Disconnects More Than 105 Villages From Main Town

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाबळेश्वर: मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर शहरालगत फळणे वस्ती येथे तापोळा मुख्य रस्ता पूर्णपणे खचल्याने तापोळा खोऱ्यातील १०५ हून अधिक दुर्गम व अतिदुर्गम गावांचा महाबळेश्वरशी संपर्क तुटला आहे. नगरपालिका हद्दीतील दळणवळणासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असून, तापोळा भागाला महाबळेश्वरशी जोडणारा सध्या हा एकमेव मार्ग आहे. सर्व बाजूंनी घनदाट जंगल असल्याने या रस्त्याला कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

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