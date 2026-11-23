महाबळेश्वर : महाबळेश्वर गिरिस्थान पालिकेच्या विकासकामांमध्ये नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या लाडक्या ठेकेदाराने येथील दूध डेअरीच्या खालच्या बाजूस केलेल्या रस्त्याच्या कामाचा दर्जा अवघ्या चार महिन्यांतच उघड झाला आहे. ठिकठिकाणी मोठ्या भेगा पडून रस्ता खचला असून, एका ठिकाणी रस्त्याखालची माती वाहून गेल्याने मोठी पोकळी निर्माण होऊन काँक्रिटचा भाग अधांतरी लटकला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.शहरातील दूध डेअरीच्या खालच्या बाजूस पुणे येथील व्हीडीके फॅसिलिटी सर्व्हिसेस या ठेकेदारामार्फत बांधण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्याची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. अवघ्या चार महिन्यांत झालेली ही अवस्था ठेकेदाराच्या गुणवत्तेचा आणि प्रशासनाच्या देखरेखीचा पर्दाफाश करणारी ठरली आहे. अशा पद्धतीच्या निकृष्ट कामामुळे सार्वजनिक निधीचा विनियोग आणि गुणवत्ता तपासणी नेमकी कशी होते, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच काँक्रिटचे खराब अवशेष व रिकामी सिमेंटची पोती परिसरात टाकून पर्यावरणाची हानी केली जात असताना पर्यटकांकडून प्रदूषण कर वसूल करणाऱ्या नगरपरिषदेने स्वतःच्या कामांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची जबाबदारीही घ्यायला पाहिजे, अशी मागणी शहरातून होत आहे..या प्रकाराची पाहणी करण्यासाठी मुख्याधिकारी संबंधित ठेकेदाराच्या प्रतिनिधींसह घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या मोरीच्या ठिकाणी आवश्यक पाइप टाकण्यात आला नसल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला. पूर्वीच्या नैसर्गिक ओहोळाचा प्रवाह योग्य पद्धतीने पुढे नेण्यासाठी आवश्यक पाइप व्यवस्था न करता थेट काँक्रिटच्या गटारातून पाणी वाहून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, गटाराखालून पाण्यासोबत माती वाहून गेल्याने रस्त्याखाली पोकळी निर्माण झाली आणि रस्ता खचला. याच परिसरातील पुढील मोरीजवळही भविष्यात रस्ता खचण्याची शक्यता पाहणीत व्यक्त झाली. त्यामुळे या कामातील नियोजनशून्यता स्पष्ट होत आहे..शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे विभागप्रमुख हेमंत (सोनू) साळवी यांनी निकृष्ट काम पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, साळवी यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निदर्शनासही ही बाब आणून दिली असता मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासोबत लवकरच संयुक्त बैठक लावू, असे आश्वासन त्यांनी साळवी यांना दिले..अभय कोणाचे?हा प्रश्न केवळ एका रस्त्याच्या दुरवस्थेचा नसून संबंधित ठेकेदाराला नेमके कोणाचे अभय आहे, याचाही आहे. रस्त्याचे स्वतंत्र तांत्रिक गुणवत्ता परीक्षण करून दोषी ठेकेदार आणि देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. निकृष्ट काम आढळल्यास ठेकेदाराच्या स्वखर्चाने संपूर्ण दुरुस्ती करूनच काम स्वीकारावे, अशी मागणी होत आहे..अपघातांची प्रमुख कारणे...रात्रीच्यावेळी रस्त्याकडेला ऊस ट्रॉली उभी करणे.रिफ्लेक्टरशिवाय वाहने चालवणे.एकाच हेडलाईटवर ट्रॅक्टर चालवणे.वर्दळीच्या भागातून बेशिस्तपणे वाहतूक करणे.चढ- उतारांवर बेदरकारपणे वाहने चालवणे.वाहनांना जुन्या व जीर्ण टायर्सचा वापर करणे. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...असा आहेत उपायओव्हरलोड अन् बेदरकार वाहनचालकांवर सक्तीची कारवाई करणे.साखर कारखान्यांनी प्राधान्याने ऊस वाहतुकीवर उपाययोजना करणे.उसाच्या ट्रॉलीसह सर्व त्याची वाहतुकीच्या वाहनांवर रिफ्लेक्टर सक्ती करणे.काही वाहतूक गावापुरतीच मर्यादित ठेवणे.अपघातांच्या कारणांबाबत वाहनचालकांचे प्रबोधन करणे.भरलेल्या ट्रॉली आणि बैलगाड्यांना कापडी रिफ्लेक्टर अनिवार्य करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.