Mahabaleshwar Road: महाबळेश्वर-तापोळा मार्ग पुन्हा धोक्यात! मुसळधार पावसाने रस्ता खचला; अवजड वाहनांना बंदी

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर- तापोळा या महत्त्वाच्या व रहदारीच्या मार्गावरील फळणे वस्ती परिसरात रस्ता खचण्याची समस्या पुन्हा एकदा गंभीर बनली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे हा रस्ता पुन्हा खचू लागला आहे. .कोणत्याही क्षणी येथे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाकडून या मार्गावरील सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या मार्गावरून केवळ लहान चारचाकी वाहनांना अत्यंत सावधगिरीने प्रवास करण्याची परवानगी दिली जात आहे.गेल्या महिन्यापासून न थांबता कोसळत असलेल्या या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण तालुका पुरता बेजार झाला आहे. ठिकठिकाणी डोंगरकडे खचणे, झाडे उन्मळून पडणे आणि जमिनी खचण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे..घाटांची स्थिती बिकटमहाबळेश्वरला जोडणाऱ्या मुख्य घाटांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. सध्या महाबळेश्वर शहरात ये- जा करण्यासाठी व मोठ्या आणि अवजड वाहनांसाठी केवळ पसरणी घाटच सुरू आहे. भूस्खलन व रस्ता खचल्यामुळे केळघर घाट, आंबेनळी घाट आणि तापोळा हे तिन्ही मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले आहेत..प्रवाशांचे हाल; मनमानी लूटपोलादपूरकडे जाणाऱ्या मोठ्या वाहनांसाठी आंबेनळी घाट बंद असल्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. एसटी बस आणि मोठ्या वाहनांची सेवा खंडित झाल्याने नागरिकांना आपल्या दैनंदिन कामांसाठी छोट्या खासगी वाहनांचा आसरा घ्यावा लागत आहे. या अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही खासगी वाहनचालक प्रवाशांकडून मनमानी भाडे वसूल करत आहेत..ठोस उपाययोजना हव्यारस्त्याच्या या दुरवस्थेमुळे स्थानिक नागरिक व प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संबंधित प्रशासनाने या रस्त्याची केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, कायमस्वरूपी आणि अत्यंत दर्जेदार दुरुस्ती तातडीने हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळ न करता, प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करावी, अशी आग्रही मागणी या भागातील प्रवाशांकडून व ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.