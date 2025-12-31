सातारा

महाबळेश्वर हादरलं! कंटेनरमध्‍ये गुदमरून दोघांचा मृत्‍यू; मजुरांनी थंडी घालवण्यासठी शेगडी पेटवली अन् विपरीत घडलं..

Mahabaleshwar winter Accident labourers: महाबळेश्वरमध्ये थंडीपासून बचावाचा प्रयत्न ठरला जीवघेणा, दोन मजुरांचा कंटेनरमध्ये गुदमरून मृत्यू
Mahabaleshwar Shocked: Heating Stove Inside Container Claims Two Lives

Mahabaleshwar Shocked: Heating Stove Inside Container Claims Two Lives

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुक्यातील कोयना विभागात गाढवली- अहिर रस्त्यादरम्यान उत्तेश्वरकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. या कामावर असलेले दोन बांधकाम मजूर थंडीपासून बचाव करण्यासाठी कोळशाची शेगडी पेटवून कंटेनरमध्ये झोपल्याने त्यांचा गुदमरून मृत्‍यू झाला.

Loading content, please wait...
Satara
accident
workers
death
Mahabaleshwar
district
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com