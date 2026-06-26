सातारा

Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!

Wilson Point Forest Entry Restricted for Tourists : महाबळेश्वरच्या विल्सन पॉइंटवर गाभा वनक्षेत्रात पर्यटकांना प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. सूर्यास्तानंतर मुख्य प्रवेशद्वार बंद राहणार आहे.
Wilson Point Mahabaleshwar entry restrictions

Wilson Point Mahabaleshwar entry restrictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पाचगणी : महाबळेश्वरमधील प्रसिद्ध विल्सन पॉइंटवर (सनराईज पॉइंट मुख्य प्रेक्षणीय स्थळ वगळता पर्यटकांना सभोवतालच्या गाभा वनक्षेत्रात प्रवेश करण्यास आता पूर्णपणे मनाई करण्यात आली (Mahabaleshwar forest department new rules) असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट वन अधिनियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा वन विभागाने दिला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Tourist
Mahabaleshwar
Tourists
Forest department
Forest Department News
mahabaleshwar tourism
tourist plane