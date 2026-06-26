Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!

पाचगणी : महाबळेश्वरमधील प्रसिद्ध विल्सन पॉइंटवर (सनराईज पॉइंट मुख्य प्रेक्षणीय स्थळ वगळता पर्यटकांना सभोवतालच्या गाभा वनक्षेत्रात प्रवेश करण्यास आता पूर्णपणे मनाई करण्यात आली (Mahabaleshwar forest department new rules) असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट वन अधिनियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा वन विभागाने दिला आहे..निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार आणि विहंगम सूर्योदय पाहण्यासाठी महाबळेश्वरमधील प्रसिद्ध विल्सन पॉइंटवर (सनराईज पॉइंट) दररोज देश-विदेशातील हजारो पर्यटक हजेरी लावतात. मात्र, हे मुख्य प्रेक्षणीय ठिकाण सातारा वन विभागाच्या आधिपत्याखाली येत असून, ते एक ‘राखीव वनक्षेत्र’ आहे. या भागातील जैवविविधता, शांतता आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी वनपरिक्षेत्र महाबळेश्वर आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, भेकवली यांच्या वतीने पर्यटकांसाठी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे..सुरक्षेचा उपाय म्हणून विल्सन पॉइंटचे मुख्य प्रवेशद्वार आता सूर्यास्तानंतर पूर्णपणे बंद केले जाणार असून, ते थेट दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळीच उघडले जाईल. त्यामुळे पर्यटकांनी संध्याकाळी मुख्य गेट बंद होण्यापूर्वीच आपली वाहने आवाराबाहेर काढून घेणे बंधनकारक आहे. अनेकदा रात्रीच्या वेळी या शांत वनक्षेत्रात लपून-छपून दारू पिणे, हुल्लडबाजी करणे, पार्ट्या करणे किंवा मोठमोठ्याने गाणी वाजवून धिंगाणा घालण्याचे प्रकार समोर येतात..Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग.या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने स्पष्ट केले आहे, की वनक्षेत्राच्या हद्दीत असे गैरप्रकार करताना कोणी आढळल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, तसेच वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी आणि संभाव्य संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी पर्यटकांना या परिसरात आपल्यासोबत पाळीव प्राणी घेऊन येण्यासही सक्त मनाई करण्यात आली आहे..याशिवाय, अनेक पर्यटक हौस म्हणून येथील माकडे किंवा इतर वन्यप्राण्यांना चिप्स, बिस्किटे यांसारखे मानवी खाद्यपदार्थ टाकतात, ज्यामुळे वन्यजीवांच्या आरोग्यावर आणि सवयींवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे प्राण्यांना कोणतेही खाद्यपदार्थ न टाकण्याचे आणि संपूर्ण वनक्षेत्रात प्लॅस्टिक कचरा न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Hidkal Reservoir Fort : 50 वर्षांनंतर हिडकल जलाशयातून बाहेर आलं मोठं रहस्य; पाणी आटताच समोर आला थरारक इतिहास, 'या' किल्ल्याची स्थापत्यकला पाहून थक्क व्हाल.ड्रोन कॅमेरा होणार जप्तअलीकडच्या काळात पर्यटकांमध्ये विस्तीर्ण दऱ्या आणि जंगलांचे चित्रीकरण करण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, ड्रोनच्या आवाजामुळे राखीव क्षेत्रातील वन्यप्राणी आणि दुर्मीळ पक्षी भयभीत होतात. हीच गंभीर बाब लक्षात घेऊन विल्सन पॉइंट परिसरात ड्रोन उडवण्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. वनविभागाचा नियम डावलून कोणी ड्रोन उडवताना आढळल्यास तो ड्रोन कॅमेरा थेट जप्त केला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सहकार्य करावेनिसर्गाचा आस्वाद घेताना वनसंपदेचे नुकसान होणार नाही आणि येथील शांतता बाधित होणार नाही, याची काळजी पर्यटकांनी घ्यावी. विल्सन पॉइंट हे निसर्गाचे अमूल्य लेणे असून, त्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे पर्यटकांनी या शिस्तीचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून वन विभागाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.