सातारा: ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना स्वतःचे हक्काचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध नवीन व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे. केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण कायापालट करण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला, ग्रामस्वराज्याला नवी गती देण्यासाठी शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सध्या जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती मर्यादित आर्थिक स्रोत आणि केवळ अनुदानावर अवलंबून राहिल्यामुळे स्थानिक समस्या सोडवण्यात किंवा दर्जेदार मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अडचणींचा सामना करत असतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असलेल्या स्थानिक संसाधनांचा योग्य व नियोजनबद्ध वापर करून स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामपंचायतींना हक्काचे उत्पन्न वाढीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविता येणार आहेत..गावातच घनकचरा आणि कृषी उत्पादनाचे अवशेष यापासून कंपोस्ट खत, गांडूळ खत, शेणखत व इतर खत निर्मिती प्रकल्प राबवून हे खत विकून उत्पन्न वाढविता येणार आहे. सोलर मायक्रोग्रीड, हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबतही अनुदान मिळणार आहे. यातून अतिरिक्त वीज ही वीज वितरण कंपनीस जोडली जाऊन त्यातून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. ज्या गावांत बाजारपेठ आहे, अशा गावांत बाजार ओटे, आवश्यक सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतींना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे..लोकवर्गणीही बंधनकारकया सर्व प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभेची पूर्वमंजुरी, तांत्रिक मान्यता, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि किमान १० टक्के लोकवर्गणी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे गावे खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होणार आहे..असे असतील नवे स्रोत१) कुरण विकास :गावातील गोमाळ/कुरण जमिनीवर बांबू लागवड करणेबायोगॅससाठी नेपियर ग्रास लागवड आणि सोलर मायक्रोग्रीड्स/हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारून अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला विकणेया योजनेतून पहिल्या तीन वर्षे व कुरण विकास अंतर्गत दोन वर्षे आवश्यक निधी मिळणार, तर यासाठी लागणाऱ्या मजुरांचा खर्च रोजगार हमीतून देणार२) मत्स्यउत्पादनग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या तलावांमधून मत्स्यउत्पादन करता येणारपहिले दोन वर्षे कालावधीत आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाणारपुढील देखभाल, दुरुस्ती व उत्पादन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून३) बाजारपेठांचा विकासबाजारपेठांचा विकास करून दुकानांचे ओटे व आवश्यक सुविधांची उभारणीदोन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांत दुकाने, भाडेकरू जागा, हॉटेल्स व गाळ्यांचे विकसनयासाठी दोन हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना ३० लाख रुपये तर पाच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना ५० लाख रुपये निधी मिळणार.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरणया योजनेतून पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्र असलेल्या ठिकाणी पार्किंग व्यवस्थेसाठी निधी मिळणारहा निधी एकवेळेसाठी ३० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचत्यासाठी पर्यटन स्थळ किंवा तीर्थक्षेत्राला वर्षातून किमान एक लाख भाविकांनी भेट दिलेली असावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.