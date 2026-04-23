Satara IT Park: सातारकरांसाठी खुशखबर! मंत्रिमंडळाकडून आयटी पार्कला हिरवा कंदील; एमआयडीसीकडे ४२ हेक्टर जमीन वर्ग, रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार..

सातारा : युवकांना साताऱ्यातच रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी जिल्ह्यात आयटी पार्क व्हावे, यासाठी सतत पाठपुरावा करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नांना आज मोठे यश मिळाले आहे. नागेवाडी (ता. सातारा) येथील ४२ हेक्टर ५५ आर एवढी शासकीय जमीन आयटी पार्क उभारण्यासाठी एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे साताऱ्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .या निर्णयाबद्दल मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले आहेत. आयटी क्षेत्राशी निगडित इंजिनिअर्स आणि युवक व युवतींना साताऱ्यातच रोजगाराची संधी मिळाली पाहिजे. .त्यांना पुणे, मुंबई यासह अन्य राज्यातील शहरात नोकरीसाठी जावे लागू नये, यासाठी नागेवाडी (लिंब खिंड) येथील शासकीय जागेत आयटी पार्क उभारण्यात यावा, यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यांच्या सूचनेनुसार काही दिवसांपूर्वीच नियोजित जागेची पाहणी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. .त्यानंतर नागेवाडी येथील गट नं. ३०८/१ येथील ४२ हेक्टर ५५ आर एवढे क्षेत्र आयटी पार्कसाठी आरक्षित केले होते. ही पार्क विकसित करण्यापूर्वी ही जागा महसूल विभागाकडून एमआयडीसीकडे वर्ग करणे आवश्यक होते..यासाठी शिवेंद्रसिंहराजे यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागेवाडी येथील ४२ हेक्टर ५५ आर एवढे शासकीय क्षेत्र आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता लवकरच पुढील कार्यवाही गतीने केली जाणार आहे.