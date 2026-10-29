Maharashtra Farmer Relief: पाच हजारांच्या अग्रीमकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष! ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचा निकष; तीन लाख ९५ हजार २४० शेतकऱ्यांना लाभाची शक्यता

सातारा : जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या अकराही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात मदत दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपूर्वी दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत थेट बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामध्ये निकषानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या तीन लाख ९५ हजार २४० शेतकऱ्यांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय महसूल विभाग घेणार आहे. त्यामुळे पाच हजारांच्या अग्रीम मदतीत आपले नाव असणार का, याची उत्सुकता शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.शासनाने राज्यातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. यातील ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत दिली जाणार आहे. ही मदत थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्यासाठी सुमारे दीड कोटी बाधित शेतकऱ्यांना अग्रीम मदतीसाठी सात हजार ५०० कोटींच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार आहे..हे आहेत निकष...शासनाने दिलेल्या निकषांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मदत पाच हजार रुपयांचे वाटप होणार आहे. ही मदत थेट डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसीच्या आधारे अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे..हे आहेत अपात्र...विद्यमान व माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभेचे आजी, माजी सदस्य, विधानसभा, विधान परिषदेचे सर्व सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य व पदाधिकारी यामध्ये नगरसेवक, नगरपंचायतीचे सदस्य यांचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी (ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे), महावितरण, औद्योगिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी. शेतीबाह्य उत्पादनाचा स्रोतापासून प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती (ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे. माजी सैनिक वगळून), कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरणी, नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा बॅंक, राज्य सहकारी बॅंक, सहकारी दूध संघाचे सर्व पदाधिकारी व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांचे एकत्रित वेतन २५ हजारांपेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती, यांचा समावेश आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.अशी आहे स्थिती...जिल्ह्यात नऊ लाख ६४ हजार शेतकरी खातेदार आहेत. यापैकी ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख ९५ हजार २४० इतकी आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामात एक लाख ८२ हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झालेले आहे. त्यानुसार हे तीन लाख ९५ हजार शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. त्यांची पात्रता ही निकषांवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे यापैकी किती शेतकऱ्यांना पाच हजारांची अग्रीम मदत मिळणार, हे महसूल विभाग ठरविणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.