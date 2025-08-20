Shambhuraj Desai: धरणातील विसर्गाचे काटेकोर नियोजन करा: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी अतिवृष्टी काळात मुख्यालय सोडू नये

सातारा: कोयना धरणासह जिल्ह्यातील विविध प्रमुख धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा वाढता जोर लक्षात घेऊन धरणातून विसर्ग वाढविला जात आहे. त्यामुळे या वाढत्या विसर्गामुळे बाधित होणाऱ्या लोकांना आवश्यकता भासल्यास स्थलांतरित करण्यासाठी यंत्रणांनी तयारी ठेवावी. जलसंपदा विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या धरण कार्यस्थळावर थांबावे. कोणत्याही स्थितीत लोकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहावे. कोणीही मुख्यालय सोडू नये, अशी सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. .Satara Rain Update:'सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात कहर'; जनजीवन विस्कळित; नद्यांनी ओलांडली धोक्याची पातळी, शाळांना दाेन दिवस सुटी.पालकमंत्री देसाई यांनी दुरदृश्यप्रणालीवरून जिल्ह्यातील पर्जन्यस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता काटकर, कोयना धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश राशीनकर यांच्यासह कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे, तहसीलदार अनंत गुरव उपस्थित होते..श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘कोणत्याही स्थितीत पावसाचा जोर वाढला, तरी परिस्थिती गंभीर होऊ नये, यासाठी धरण व्यवस्थापनाने विसर्गाचे नियोजन करावे. पावसाचा वाढता जोर पाहता नदीकाठच्या लोकांनी सतर्क राहावे. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी. जिल्हा परिषदेने ग्रामीण आरोग्य केंद्रामध्ये आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यस्थळावर चोवीस तास उपस्थित राहावे. साथीच्या रोगांवरील सर्व औषधे उपलब्ध ठेवावीत. वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी जनरेटर सेट उपलब्ध ठेवावेत. आवश्यकतेनुसार लोकांना स्थलांतरित करून त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात. दरड कोसळल्यास तातडीने जेसीबी लावून तत्काळ रस्ता मोकळा करावा.’’.Minister Makarand Patil: आवश्यक ठिकाणी बचावकार्य सुरू करा: मंत्री मकरंद पाटील; राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातून अतिवृष्टीचा आढावा.कोयनेचे आज जलपूजनसद्यःस्थितीत कोयना धरणाचा जवळपास १०० टीएमसी पाणीसाठा होत आला आहे. कोयना धरणस्थळावर उद्या (बुधवारी) जलपूजन करून ठिकठिकाणी असणाऱ्या परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.