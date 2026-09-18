-सचिन शिंदेकऱ्हाड : शाळेच्या गणवेशात पाठीवर दप्तर अडकवून शिकून मोठं होण्यासाठी घराबाहेर बाहेर पडणारी मुले हळूहळू नशाखोरीच्या छुप्या आणि जीवघेण्या अंधारात हरवत आहेत. ही सामाजिक स्थिती सावरण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेत शाळाशाळांतील व्यवस्थापन समित्यांवरच विद्यार्थ्यांच्या नशामुक्तींची जबाबदारी सोपवली आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.वयाच्या ज्या टप्प्यावर पुस्तके, खेळ आणि नवी स्वप्ने असायला हवीत, त्याच वयात अमली पदार्थांचे आकर्षण मुलांच्या आयुष्याची धूळधाण करत आहे. त्यामुळे शाळा म्हणजे केवळ परीक्षा, गुणांची शर्यत राहणार नाही, तर प्रत्येक मुलांना सावरणारी आणि व्यसनांच्या विळख्यातून सुरक्षित बाहेर काढणारी सुरक्षा ढाल होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..व्यसनाधीनतेपूर्वीच तयारीशाळांतील पालकांची अगतिकता, वाढता ताण आणि आसपास पसरलेल्या छुप्या व्यसनांच्या जाळ्यांमुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, मुलांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी शासनाने अखेर शाळांच्या उंबरठ्यावरच संरक्षणाची पहिली भक्कम भिंत उभारण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार या शाळांच्या व्यवस्थापन समित्यांनाच ताकद देण्यासह विशेष अधिकारही दिले आहेत. बदलत्या सामाजिक वातावरणात विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थ आणि विविध प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर ठेवण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. .त्यामुळे व्यसनाची सुरुवात होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे, असा नव्या निर्णयाचा गाभा आहे. शाळा, महाविद्यालयांत नशामुक्ती मार्गदर्शन व समुपदेशनाची गरज अधोरेखित होत आहे. शाळेच्या परिसरात तंबाखूमुक्तीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारीही समितीकडे होती. त्याच धर्तीवर व्यसन रोखण्यासह मार्गदर्शन, समुपदेशनाची जबाबदारी समितीकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व्यसनाच्या आहारी गेल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी त्याआधीच त्याच्याशी संवाद साधण्याची संधी शाळांना मिळणार आहे..पालकांची भूमिकाही निर्णायकविद्यार्थ्यांतील बदल शिक्षक, पालकांच्या लक्षात येतात. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक आणि पालक यांच्यातील समन्वय येथे महत्त्वाचा ठरतो. त्याप्रमाणे समितीने आवश्यकतेनुसार पालकांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे. व्यसनमुक्तीची लढाई पोलिस, प्रशासनाची आहे, तशी ती शाळा, पालक आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे पालकांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरतात. शाळेच्या परिसरात व्यसन पोहोचू नये, यासाठी नियमांसोबत विद्यार्थ्यांच्या मनापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. या उद्देशाने शासनाने समितीकडे ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली आहे. समितीनेही ती सकारात्मकपणे ही जबाबदारी स्वीकारली तरच हा निर्णय कागदावरील आदेश न राहता प्रत्यक्ष बदलवणारा ठरू शकतो..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.समितीची जबाबदारीविद्यार्थ्यांच्या वर्तनातील बदल ओळखणे.आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञांकडे मार्गदर्शनासाठी पाठवणे.विद्यार्थ्यांना व्यसनांचे धोके समजावून सांगणे.नशामुक्ती क्षेत्रातील संस्था, तज्ज्ञ व अधिकाऱ्यांची चर्चासत्रे घेणे.समितीतील सदस्यांनी पालकांशी संवाद साधणे, गरजेनुसार समन्वय वाढवणे.आवश्यकता भासल्यास विद्यार्थ्यांना संबंधित तज्ज्ञांकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.