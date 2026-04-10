Education Policy: राज्य शासनाचा दणका! वेतन अनुदानासाठी २० शाळा कायमस्वरूपी अपात्र; कला, वाणिज्य, विज्ञानच्या १६ तुकड्यांचा समावेश..

-पांडुरंग बर्गे कोरेगाव: वेळोवेळी झालेल्या मूल्यांकन प्रक्रियेत वारंवार अपात्र ठरलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना राज्य शासनाकडून कारवाईचा दणका बसला आहे. शासनाने कोल्हापूर विभागातील ८५ शाळा आणि कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेच्या ४८ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केल्या आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील २० शाळा, तर १६ तुकड्यांचा समावेश आहे. .MPSC Success Story: वडिलांच्या निधनाचे दु:ख बाजूला सारून गाठले यशाचे शिखर; विक्रम पाडळेची कर सहाय्यकपदी निवड, अंत्यविधी दिवशीच एमपीएससीची परीक्षा!.कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या आणि कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासनमान्य खासगी शाळा, तुकड्यांना मूल्यांकनाचे सुधारित निकष लागू करण्याबाबत आणि या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा, तुकड्यांना वेतन अनुदान टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यात एखादी शाळा सातत्याने तीन वर्षे सलग मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची परवानगी किंवा मान्यता आपोआप रद्द होईल, अशी तरतूद आहे. .त्यानुसार शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दोन एप्रिलला यंदा राज्यातील एकूण ५०५ उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, तर ३८२ शाळांवरील तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केल्या आहेत. या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि तुकड्यांना आता यापुढील काळात वेतन अनुदान मिळणार नाही. त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर वाटचाल करावी लागणार आहे..तेरा वर्षांत निकषांची पूर्तताच नाहीविनाअनुदानित तत्त्वावरील या शाळांना अनुदान देण्यासाठी आवश्यक निकषांच्या पूर्ततेबाबतची कार्यवाही तपासणीसाठी शासनाकडून गेल्या तेरा वर्षांपासून दरवर्षी मूल्यांकन केले जाते. मात्र, या शाळांनी रोस्टरनुसार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, या पदभरतीची मान्यता घेणे, शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या नियमानुसार असणे, बायोमेट्रिक हजेरी, आदी स्वरूपातील निकषांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या शाळांवर अपात्रतेची कारवाई झाली आहे..Secondary Education: माध्यमिक शिक्षण विभागाचा निर्णय! ३८२ शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखणार; नेमकं काय कारण?....तरच मान्यता मिळणारवेतन अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळा, तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अथवा तुकडी म्णून शासनाकडून मान्यता मिळवावी लागणार आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांकडून वेळेत अर्ज शासनाकडे दाखल झाले, तरच त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे.