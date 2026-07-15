Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये

कराड (सातारा) : शेतीसाठी धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आता सिंचनासाठी दहापटीहून अधिक जादा पाणी वापर शुल्क भरावे लागणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक जुलै २०२६ ते ३० जून २०२९ या कालावधीसाठी ठोक जलशुल्क निर्धारण कार्यवाही सुरू केली (Farmers irrigation water fee hike Maharashtra) आहे. आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च, अनियमित पाऊस, मजुरीचे वाढते दर आणि शेतीमालाला मिळणारा अस्थिर भाव या समस्यांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर या निर्णयामुळे आणखी आर्थिक भार पडणार आहे. .जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी धरणातील पाण्याच्या आधारे ऊस, भाजीपाला, फळबागा, तसेच इतर नगदी पिकांचे उत्पादन घेतात. सिंचनास वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर शासनाकडून आता वाढीव शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे बळीराजा चिंतेत पडला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक जुलै २०२६ ते ३० जून २०२९ या नियंत्रण कालावधीसाठी ठोक जलशुल्क निर्धारणाची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे जलशुल्कात दहापटीवर वाढ होणार आहे. बियाणे, खते, औषधे, वीज आणि मजुरी यासाठी मोठा खर्च होत असताना पाण्यासाठीही जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. परिणामी शेतीचे अर्थकारण बिघडणार आहे. अल्पभूधारक, मध्यम शेतकऱ्यांना याचा अधिक फटका बसणार आहे..Krishna River Level : कोयना धरणात पाणलोट क्षेत्रातून आवक थांबली! कृष्णा नदीची सांगलीतील पाणी पातळी 9 फुटांवर; स्थिती पुन्हा चिंता वाढवणारी.हेक्टरी मोजावे लागणार १४ हजार २५०धरणातून नदीपात्रात सोडलेले पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी हेक्टरी १३५० रुपये जलशुल्क आकारला जात होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलशुल्कात वाढ केली आहे. त्याअंतर्गत खरिपातील पिकांसाठी दोन हजार ३७५ रुपये, रब्बीसाठी चार हजार ७५०, उन्हाळी पिकांसाठी सात हजार १२५ असे शुल्क केले आहे. त्यामुळे वर्षाचे १४ हजार २५० रुपये जलशुल्क भरावे लागणार आहे..जे शेतकरी स्वतः, सहकारी पाणी उपसा योजनांद्वारे धरणातून येणारे पाणी उचलून पिकांना देतात. त्यांना १३५० रुपये यापूर्वी जलशुल्काचा दर होता. आता तो हेक्टरी १४ हजार २५० रुपये झाला आहे. शेतकऱ्याला अगोदरच जादा खर्चाने शेती परवडत नाही. त्यात ठोक जलशुल्क दहापटीवर वाढणार आहे. आम्ही तो आकारू देणार नाही.’’-आर. जी. तांबे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन.Savatkada Waterfall : कोकणचा निसर्ग बहरला! रत्नागिरीतील 'सवतकडा धबधबा' पर्यटकांनी फुल्ल; मुंबई-पुण्याहून लोकांची गर्दी, पाहा सुंदर फोटो.शेतीचे गणित बिघडण्याची भीतीशेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. हवामानातील बदलांमुळे पीक नुकसानीचेही प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत सिंचनाच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले गेल्यास शेतीतील उत्पन्नाचे प्रमाण घटणार आहे. पाणी शुल्क लागू करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता, पिकांचा प्रकार आणि क्षेत्रफळ यांचा विचार करून धोरण राबविण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.