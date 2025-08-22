Shambhuraj Desai: देखाव्यांना रात्री बारापर्यंतची वेळ: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा

कऱ्हाड : शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांना देखावे सादर करण्यासाठी गणेशोत्सवात शेवटचे पाच दिवस रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकाची मुदत देण्यात येणार आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी यास मान्यता दिली असून, लवकरच प्रशासनाला याबाबतचे आदेश प्राप्त होतील, अशी माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. .Ahilyanagar Bullpen : बैलाचे खूर मातीत... अन् लक्ष्मीचे पाय घरात! 'शेतकरी चंद्रकांत हजारे यांची भावना'; पन्नास वर्षांपासून खिलार बैलांची जोपासना.माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव, विजय वाटेगावकर, स्मिता हुलवान, रणजित पाटील, संतोष वेताळ, राजेंद्र माने उपस्थित होते. माजी उपनगराध्यक्ष यादव यांच्या माध्यमातून शहरातील गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री देसाई यांच्या दोन दिवसांपूर्वीच कऱ्हाडला उत्सवाच्या अनुषंगाने काही मागण्या केल्या होत्या. .त्यात देखावे सादर करण्यासाठी शेवटचे पाच दिवस रात्री बारापर्यंत मुदत देण्याची मागणी केली होती. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना मंडळांना देखावे सादर करण्यासाठी शेवटचे पाच दिवस रात्री बारापर्यंत मुदत दिली होती. यावर्षी अद्याप तसे आदेश दिले नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले असता, त्यांनी यास तत्काळ संमती दिली. प्रशासनाला तसे आदेश देण्यात येतील, असेही सांगितल्याचे पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. प्रशासनाला याचे लेखी आदेश लवकरच प्राप्त होतील, असेही पालकमंत्री म्हणाले..Minister Jayakumar Gore: ‘म्हसवड’ला ग्रीन कॉरिडॉरचा दर्जा द्या: मंत्री जयकुमार गोरेंची मागणी; नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची घेतली भेट.कऱ्हाडला मंडळांतर्फे सत्कारदरम्यान, पालकमंत्री देसाई यांच्या या घोषणेचे सर्व मंडळांनी स्वागत केले आहे. या वेळी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्री देसाई यांचा सत्कार केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.