-मनोज पवारदुधेबावी : विडणी (ता. फलटण) येथील कु. काजल अर्जुन जगताप यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून 'मंत्रालय सहाय्यक' या पदावर निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे विडणी गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, त्यांच्या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत (Kajal Arjun Jagtap Ministry Assistant selection) आहे..काजल जगताप यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद केंद्र शाळा, विडणी येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण उत्तरेश्वर हायस्कूल, विडणी येथे, तर महाविद्यालयीन शिक्षण मुधोजी महाविद्यालय, फलटण येथील कला शाखेत झाले आहे..विशेष म्हणजे, विडणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या अभ्यासिकेत त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची संपूर्ण तयारी केली. उपलब्ध सुविधांचा योग्य उपयोग, सातत्यपूर्ण अभ्यास, जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले आहे. ग्रामपंचायतीने सुरू केलेल्या अभ्यासिकेचा विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी कसा लाभ होऊ शकतो, याचे काजल यांचे यश हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.त्यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अवर सचिव धीरज अभंग, विडणीचे लोकनियुक्त सरपंच सागर अभंग, पंचायत समिती सदस्य सचिन अभंग आदींनी त्यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्येही गुणवत्तेची आणि जिद्दीची कमतरता नसते, हे काजल जगताप यांनी आपल्या यशातून सिद्ध केले आहे. त्यांच्या निवडीमुळे विडणीसह परिसरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निश्चितच प्रेरणा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.