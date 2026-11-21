सातारा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत एकवेळ समझोता (OTS) योजनेसाठी सातारा जिल्ह्यातील ५ हजार ५७८ पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या (Maharashtra OTS farmer loan waiver scheme 2026) आहेत. जिल्ह्यातील १ हजार ५७ गावांमधील या लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीतील तपशील तपासून आपल्या हिश्श्याची रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत भरावी, असे आवाहन सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांनी केले आहे..महाराष्ट्र शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता आणि प्रोत्साहन असे तीन घटक आहेत. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी घटकाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील ४१ हजार ५२६ शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यापैकी ३६ हजार ८६६ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. यातील ३४ हजार ५८१ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये २५२ कोटी ८८ लाख रुपयांची कर्जमुक्ती करण्यात आली आहे. अद्याप आधार प्रमाणीकरण न केलेल्या ४ हजार ६६० शेतकऱ्यांनी ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे आवाहन सहकारी विभागाने केले आहे..दोन लाख रुपयांपर्यंत मिळणार कर्जमुक्तीचा लाभयोजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकवेळ समझोता (OTS) योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाख रुपयांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ४ हजार ६६० आणि इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे १ हजार ११८ अशा एकूण ५ हजार ५७८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.थकबाकीपेक्षा जादा रक्कम वसूल करू नयेजिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सर्व बँकांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत निश्चित केलेल्या थकबाकीच्या रकमेपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जादा रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२७ आहे..Kolhapur Water Pumping Ban : शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! भोगावती आणि पंचगंगा नदीकाठावर 'या' दिवशी राहणार उपसाबंदी; नियम मोडल्यास थेट परवाना रद्द.रक्कम भरल्यानंतर आधार प्रमाणीकरणाची सुविधाशेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरल्यानंतर संबंधित बँकेने त्याची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. बँकांकडून दर शुक्रवारी ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार असून, त्याबाबत शेतकऱ्यांनाही कळविण्यात येणार आहे. महाआयटीमार्फत या माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर थकबाकी अद्ययावत झाल्यापासून तीन दिवसांनी संबंधित शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्यया योजनेच्या निकषांनुसार ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांनाच आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे. यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपली ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही यापुढे प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.