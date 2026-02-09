Kudal Zilla Parishad Election Result : कुडाळवर भाजपचा झेंडा फडकला! जयश्रीताईंचा 6716 मतांनी ऐतिहासिक विजय; पवारांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त

आनेवाडी : जावळी तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आणि प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या कुडाळ जिल्हा परिषद गटात (Kudal Zilla Parishad Election Result) भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवत राजकीय समीकरणेच पालटून टाकली आहेत. बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने तब्बल १५ वर्षे अबाधित राहिलेला, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दीपक पवार यांचा बालेकिल्ला असलेला कुडाळ गट ताब्यात घेत निर्विवाद व दणदणीत यश संपादन केले आहे..या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार जयश्रीताई सुहास गिरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) च्या उमेदवार पूनम नायकुडे यांचा ६७१६ मतांनी पराभव करत कुडाळ गटाच्या राजकीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नाव कोरले. जयश्रीताई गिरी यांना ११,९१७ मते, तर पूनम नायकुडे यांना ५,२०१ मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार जयश्री शेवते यांना २,३६७, तर NOTA ला ३०० मते मिळाली..याचबरोबर कुडाळ गणात भाजपचे उमेदवार व प्रतापगड कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष सौरभ राजेंद्र शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या उमेदवार राजेंद्र रामचंद्र शिंदे यांचा २०७७ मतांनी दारुण पराभव केला. सौरभ शिंदे (भाजप) यांना ५,२०९, राजेंद्र शिंदे (राष्ट्रवादी) ३,१३२, प्रशांत मारुती तरडे (शिवसेना) ६०९, राजेंद्र खाशाबा शेवते (अपक्ष) १९३, तर NOTA ला १३८ मते मिळाली..सायगाव गणात भाजपच्या उमेदवार चारुशीला विवेक पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या उमेदवार साक्षी विजय देशमुख यांचा २०८५ मतांनी पराभव केला. दीपक पवार यांच्या होमग्राउंडवरच हा पराभव झाल्याने भाजपने पवारांना राजकीय शह दिल्याचे मानले जात आहे. चारुशीला पवार यांना ६,१२७, साक्षी देशमुख यांना ४,२४२, तर NOTA ला ३२७ मते मिळाली..Satara ZP Result 2026 : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचे खंदे समर्थक ज्ञानदेव रांजणे यांना होमग्राऊंडवर धक्का; पत्नी अर्चना रांजणे यांचा 180 मतांनी पराभव.या तिन्ही जागांवरील विजयामुळे कुडाळ परिसरात भाजपची पकड अधिक मजबूत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणूक निकालाकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. गटातील अंतर्गत राजकारणामुळे भाजपसमोर आव्हान उभे राहील, अशी चर्चा होती; मात्र गटातील नेते व कार्यकर्त्यांनी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना दिलेला शब्द पाळत दणदणीत विजय मिळवून दिला..या विजयामुळे जयश्रीताई गिरी यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी निर्माण झाली असून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. हा निकाल जावळी तालुक्यातील राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.