Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी

दुधेबावी (जि. सातारा) : पतीच्या प्रोत्साहनातून पत्नीचा महसूल सहाय्यक ते पदवीधर शिक्षक असा थक्क करणारा प्रवास वडले (ता. फलटण) येथे पाहावयास मिळाला. पवित्र पोर्टलद्वारे नुकत्याच झालेल्या पदवीधर शिक्षकांच्या निवड यादीत कोमल खताळ-सोनवलकर यांची पालघर जिल्हा परिषदेत शिक्षिका म्हणून निवड झाली (Komal Khatale Sonwalkar Pavitra Portal selection) आहे. .महसूल सेवक म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत असताना शिक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमाला अखेर यश मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रवासात त्यांचे पती विनर्स गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूलचे मुख्याध्यापक बापूराव सोनवलकर यांनी दिलेले सातत्यपूर्ण प्रोत्साहन त्यांच्या यशामागील महत्त्वाचा आधार ठरला..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.कोमल खताळ-सोनवलकर यांनी महसूल सेवक म्हणून सेवा बजावत असतानाच शिक्षक होण्याचे ध्येय निश्चित केले. नोकरी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि त्यासोबत स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी अशी तारेवरची कसरत करत त्यांनी अभ्यास सुरू ठेवला. वेळेचे काटेकोर नियोजन, सातत्यपूर्ण मेहनत आणि ध्येयावरील विश्वासाच्या जोरावर त्यांनी हे आव्हान पेलले..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : 13 हजार 129 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड; पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला वेग, रिक्त पदांसाठी लवकरच 'कन्व्हर्टेड राउंड'.या प्रवासात पती बापूराव सोनवलकर यांनी पत्नीच्या स्वप्नाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले. ‘तुला नक्की यश मिळेल’, या विश्वासातून त्यांनी अभ्यासासाठी आवश्यक वेळ आणि मानसिक आधार दिला. त्यामुळेच महसूल सेवक ते पदवीधर शिक्षक हा त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी ठरला आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पालघर जिल्हा परिषदेत पदवीधर शिक्षक म्हणून निवड झाल्यानंतर कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि सहकाऱ्यांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.