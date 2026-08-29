सातारा

Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी

Komal Khatale Sonwalkar teacher selection : महसूल सेवक म्हणून कार्यरत असताना शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोमल खताळ-सोनवलकर यांनी नोकरी, संसार आणि अभ्यासाचा समतोल साधत पवित्र पोर्टलद्वारे पालघर जिल्हा परिषदेत पदवीधर शिक्षिका म्हणून यश मिळवले.
Komal Khatale Sonwalkar Pavitra Portal selection

Komal Khatale Sonwalkar Pavitra Portal selection

esakal

मनोज पवार
Updated on

दुधेबावी (जि. सातारा) : पतीच्या प्रोत्साहनातून पत्नीचा महसूल सहाय्यक ते पदवीधर शिक्षक असा थक्क करणारा प्रवास वडले (ता. फलटण) येथे पाहावयास मिळाला. पवित्र पोर्टलद्वारे नुकत्याच झालेल्या पदवीधर शिक्षकांच्या निवड यादीत कोमल खताळ-सोनवलकर यांची पालघर जिल्हा परिषदेत शिक्षिका म्हणून निवड झाली (Komal Khatale Sonwalkar Pavitra Portal selection) आहे.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
teacher
Job Opportunity
Maharashtra Government
teacher assault case
teacher benefits in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com