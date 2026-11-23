-हेमंत पवार कऱ्हाड : एसटी प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी बसस्थानकांवरील कॅन्टीनमध्ये अवघ्या ४० रुपयांत चहा आणि नाश्ता उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक बसस्थानकांवर ही योजना सहा महिने उलटूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या पदरी निराशाच पडली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.एसटी महामंडळाच्या विविध बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची जबाबदारी यापूर्वी खासगी ठेकेदारांकडे होती. त्यासाठी प्रवाशांकडून दोन रुपये स्वच्छता शुल्क आकारले जात होते. मात्र, प्रवाशांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महामंडळाने ही स्वच्छतागृहे स्वतःच्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृहांचा वापर मोफत करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांना किमान या सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागत नसल्याने दिलासा मिळाला आहे..या निर्णयासोबतच बसस्थानकांवरील स्वच्छता सुधारणा करण्याचे नियोजन होते. त्याचबरोबर बसस्थानकांवरील कॅन्टीनमध्ये प्रवाशांना ४० रुपयांत चहा आणि नाश्ता उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारे प्रवासी, विद्यार्थी, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार होता. .मात्र, स्वच्छतागृहांच्या मोफत सुविधेची अंमलबजावणी झाली असताना स्वस्त नाश्त्याची योजना अद्याप सुरू झालेली नाही. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटत आला, तरी अनेक बसस्थानकांवरील कॅन्टीनमध्ये या दरात नाश्ता मिळण्याची व्यवस्था झालेली नाही. त्यामुळे महामंडळाची ही घोषणा प्रत्यक्षात कधी उतरणार, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...स्वच्छतागृहे मोफत; पण स्वच्छतेचा अभावएसटी महामंडळाने प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृहांचा वापर मोफत केला असला, तरी अनेक बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची अवस्था समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी नियमित साफसफाईचा अभाव, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे प्रवाशांना नाक मुठीत धरून स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करावी, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.