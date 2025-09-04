ST Corporation: एसटी महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नारळ?; सततचा तोटा, कामातील दिरंगाईमुळे कारवाईची टांगती तलवार; नव्यांना मिळणार संधी

कऱ्हाड: सततचा तोटा, कामातील दिरंगाई आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमशीलतेचा अभाव असणाऱ्या एसटी महामंडळातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नारळ दिला जाण्याची शक्यता असून, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवारच असणार आहे. एसटी प्रशासनाने त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू केली आहे. अनंत चतुर्दशीनंतर एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ प्रशासनात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, अनेक अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना वगळून त्याठिकाणी नव्या अधिकाऱ्यांना संधी दिली जाणार असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे..प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे ब्रीदवाक्य असलेल्या एसटी महामंडळाकडून राज्यातील प्रवाशांची सेवा केली जाते. त्या सेवेसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंतची साखळी उभारण्यात आली आहे. सर्वांनी चांगले काम केले, तर महामंडळाकडून चांगले काम होते. त्यातच महामंडळात महाव्यवस्थापक दर्जाची पाच पदे रिक्त असून, त्याचा कार्यभार अतिरिक्त अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात इतर अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्याचबरोबर अन्य पदेही रिक्त आहेत. त्याजागी काहींना तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. एसटी प्रशासनाने अनेक वर्षांनंतर सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर ३१ ऑगस्टपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या..या हरकतींवर पुनर्विचार करून तयार होणाऱ्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार पुढील भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी विभागीय भरती समितीच्या बैठकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. दरम्यान, एसटी प्रशासनाने अधिकाऱ्यांच्या कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे. संबंधित कामात कुचराई करणाऱ्यांना वगळून त्याच्या जागी नव्या दमाचे अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत..काही सेवानिवृत्त अधिकारीही मुदतवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये देखील कोणताही ठोस सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. केवळ राजकीय वशिल्यापोटी काही जण संबंधित ठिकाणी कार्यरत आहेत. अशांवर आता कारवाईची टांगती तलवारच असणार आहे. बढती आणि बदलांच्या प्रक्रियेमध्ये एसटी प्रशासन कात टाकून सर्वसामान्य प्रवाशांना चांगली व कार्यक्षम सेवा मिळण्यास मदत होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.