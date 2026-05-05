प्रवाशांना माेठा दिलासा! 1 जूनपासून राज्यातील सर्व एस्टी बसस्थानकांतील स्वच्छतागृहे हाेणार माेफत, दर चार तासांनी स्वच्छता..

सातारा: स्वच्छता अधिभार भरणाऱ्या प्रवाशांना परिवहन महामंडळाकडून आता दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील एसटी स्थानकांतील सर्व स्वच्छतागृहांचा वापर प्रवाशांसाठी मोफत करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. स्थानक-आगारात दर चार तासांनी स्वच्छता, पाणपोईची स्वच्छता आणि देखभाल, चालक-वाहकांच्या विश्रांतीगृहांमधील सुविधा सुधारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या वर्धापनदिनानिमित्त एक जूनपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे..एसटी स्थानक-आगारांत स्वच्छतेचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत आहे. सध्या उन्हाळी सुटीचा हंगाम सुरू झाल्याने प्रवासी वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे अस्वच्छेत आणखी भर पडत आहे. एसटी स्थानक-आगारांसह स्वच्छतागृहे, चालक-वाहकांची विश्रांतीगृहे, पाणपोई यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रतितिकीट दोन रुपये स्वच्छता अधिभार १५ एप्रिलपासून लागू करण्यात आला आहे. .सुलभ शौचालय, एसटी महामंडळ व विविध संस्थांकडून महामंडळाची स्वच्छतागृहांची स्वच्छता केली जाते. अनेक ठिकाणी याचा वापर करण्यासाठी पाच ते दहा रुपये आकारले जातात. पैसे घेऊनही प्रवाशांकडून स्वच्छतेबाबत तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे एसटीच्या ताब्यात असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सुविधा जिल्ह्यात सर्व डेपोंमध्ये लागू होणार असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली आहे..अशी आहे स्थिती...जिल्ह्यातील ११ डेपोंचा समावेशस्थानकात नवे कचरा डबेदर चार तासांनी होणार स्वच्छताएक जूनपासून स्वच्छतागृहाची मोफत अंमलबजावणी.स्वच्छतेचा दर्जा उंचविला जाणारप्रवाशांना एक जूनपासून एसटीतील सर्व स्वच्छतागृहांचा वापर मोफत करता येणार आहे. स्थानक आगारात त्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व डेपोंमध्ये ही सुविधा लागू होणार आहे.- ज्योती गायकवाड, विभाग नियंत्रक