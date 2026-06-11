Koyna Dam: ‘महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी’ कोयना आटली! धरणात केवळ ९.७८ टीएमसी पाणी शिल्लक, १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळाची भीती

पाटण: पावसाळा लांबल्याने व वळिवाने दडी मारल्याने ‘महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी’ म्हणून ओळखले जाणारे कोयना धरणही आटले आहे. पावसाअभावी कोयनेच्या उपनद्या ही कोरड्या पडल्या आहे. धरणातील जलसाठ्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे. धरणात केवळ ९.७८ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. पावसाची ही स्थिती कायम राहिल्यास राज्यावर १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळाची स्थिती ओढवण्याची चिन्हे आहेत. कोयनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातून केवळ १६० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असून, एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा चौथा टप्पा पूर्णपणे बंद आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यांच्या विजेची व सिंचनाची गरज भागविणाऱ्या कोयना धरणात केवळ पंधरा दिवस पुरेल एवढा म्हणजेच ९.७८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे.पावसाअभावी धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक पूर्णतः बंद आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार पूर्वेकडे दररोज पिण्यासाठी अर्धा टीएमसी पाणी सोडावे लागते. एकीकडे पश्चिमेकडील पाण्याअभावी बंद असणारी वीजनिर्मिती पावसामुळे बंद असलेला कोयना नदीचा येवा आणि दुसरीकडे कृष्णा लवादानुसार पूर्वेकडील सांगली पाटबंधारे विभागाला पिण्यासाठी सोडावे लागणारे पाणी, यामुळे धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. आगामी दिवसांत ही स्थिती कायम राहिल्यास वीजटंचाईसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करणार आहे..राज्य शासनाने १९५६ ते १९६२ या काळात जलविद्युत निर्मितीसाठी हा प्रकल्प बांधला. १०५.२५ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असणाऱ्या कोयना प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातून केवळ १६० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे, तर वीजनिर्मितीचा चौथा टप्पा पूर्ण बंद आहे. आणखी १५ दिवस पावसाची स्थिती कायम राहिल्यास पूर्वेकडील सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकेल, तर पिकांना पाणी न मिळाल्याने पिके करपून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..कोयना धरणाच्या इतिहासात १९७२ आणि १९९५, २०१४ नंतर यावर्षीच पाण्याची पातळी खोलपर्यंत गेली आहे. धरणातील खालावलेल्या पाणीपातळीमुळे जुनी गावठाणे उघड्यावर आली आहेत. शिवसागरावर डौलाने डोलणाऱ्या लाँच, तराफाही कोरड्या जमिनीवर विखुरलेल्या दिसत आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.जलाशयाचे पर्यटकांनाही कुतूहलकोयना धरणातील पाणीपातळी कमी झाल्याने १९६२ पूर्वीची जुनी गावठाणे, मंदिरे पर्यटकांच्या दृष्टीस पडत आहेत. हे चित्र पाहण्यासाठी या धरणाच्या जलाशयातून स्थलांतर झालेली मंडळी आता पर्यटनासाठी येत आहेत. पाण्याअभावी उघड्या पडलेल्या टेकड्या धरणातील जुन्या गावांचे अस्तित्व अधोरेखित करीत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या पर्यटकांत वेगळेच कुतूहल निर्माण होत आहे. अर्थात, हेच चित्र १९७२ च्या दुष्काळाच्या आठवणी ताज्या करणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.