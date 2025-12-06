सातारा

Mahavistar AI App : 'या' ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता एका क्लिकवर घरबसल्या मिळणार सर्व माहिती; ॲप शेतीसाठी ठरणार गेमचेंजर

What is the Mahavistar AI Agriculture App? महाविस्तार हे एआयवर आधारित कृषी ॲप शेतकऱ्यांना पेरणीपासून काढणीपर्यंत मार्गदर्शन करते. हवामान, खतांचे प्रमाण, पिकसल्ला, बाजारभाव अशा सर्व सुविधा एका क्लिकवर मिळतात.
सकाळ डिजिटल टीम
सातारा : पेरणीपासून काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित महाविस्तार हे ॲप कृषी विभागाने (Mahavistar AI Agriculture App) सुरू केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर घरबसल्या सर्व माहिती मिळणार आहे.

