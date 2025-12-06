Mahavistar AI App : 'या' ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता एका क्लिकवर घरबसल्या मिळणार सर्व माहिती; ॲप शेतीसाठी ठरणार गेमचेंजर

सातारा : पेरणीपासून काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित महाविस्तार हे ॲप कृषी विभागाने (Mahavistar AI Agriculture App) सुरू केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर घरबसल्या सर्व माहिती मिळणार आहे. .यामध्ये कृषीच्या योजना, हवामानाबाबतची माहिती (Weather Update), पीक सल्ला, खतांच्या मात्रांचा अंदाज, कीड व रोगांविषयीची माहिती, बाजारभाव पाहण्याची सुविधा याचा समावेश आहे. सध्याच्या ‘एआय’च्या जमान्यात कृषी विभाग या माध्यमातून आघाडीवर राहिला आहे..सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सर्वच क्षेत्रात होऊ लागला आहे. यासाठी अनेक प्रकारची ॲप प्लेस्टोअरला उपलब्ध आहेत. यामध्ये कृषी विभागाने कृषी विभागानेही एआय ॲप तयार करून आघाडी घेतली आहे. अनेक प्रकारची एआय ॲप प्लेस्टोअरला उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये कृषीच्या महाविस्तार या एआय ॲपची आता भर पडली आहे..Mahaparinirvan Din : इंदू मिलमधील स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कधी होणार आंबेडकरांचं स्मारक? दिली महत्त्वाची अपडेट.मोबाईलच्या गुगल प्ले स्टोअरवरून महाविस्तार एआय ॲप इन्स्टॉल करून आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येणार आहे. शेती कशी करायची, हवामान अंदाज, खतांचा वापर, याची माहिती या ॲपमध्ये दिली आहे, तसेच चॅटबॉक्सची एक विशेष सुविधा दिली आहे. शेतकऱ्यांना पडणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नांचे उत्तर चॅटबॉक्सद्वारे त्वरित मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते मळणीपर्यंत योग्य मार्गदर्शन वेळेत मिळण्यासाठी या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. त्यामुळे हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे..नुकसान टाळण्यास साहाय्यशेतकरी हा शेतात विविध पिके घेत असतो. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला मिळण्यासाठी महाविस्तार ॲपची मदत होणार आहे. यामध्ये फवारणी, खतांचा वापर, हवामानाचा अंदाज या सुविधा यामध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून वाचण्यासाठी या ॲपची विशेष मदत होण्याची शक्यता आहे..ॲपचा लाभ घेण्यासाठीकृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार ॲप’ॲपच्या वापरासाठी फार्मर आयडी अनिर्वायज्यांच्याकडे आयडी नसेल त्यांना हे ॲप वापरता येणे अशक्य.फार्मर आयडीमध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता मोबाईल नंबर, आधार क्रमांक, बॅंक खाते क्रमांक, सातबारा उतारा, पिकांची माहिती, कर्ज आणि विमा योजनांच्या नोंदींचा समावेशसर्व माहितीचे संकलन असल्याने, पारदर्शकता व सुरक्षिततेची परिपूर्ण काळजीहे ॲप कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित.शेतीमध्ये एआयचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याला प्रतिसादही मिळत आहे. आता शेतकऱ्यांना पेरणीपासून काढणीपर्यंत सल्ला देणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असलेले महाविस्तार ॲप कृषी विभागाने तयार केले आहे. हे ॲप शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती व विविध योजनांसह पीक पद्धतीत मार्गदर्शक ठरणार आहे.- भाग्यश्री फरांदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.