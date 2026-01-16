सातारा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना पूर्ण ताकदीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उतरली आहे. आमचे पहिले प्राधान्य महायुतीला असेल. आजपर्यंत आम्ही महायुतीतील दोन्ही पक्षांचा सन्मान राखला आहे. आता त्यांनी या निवडणुकीत आमचा सन्मान राखावा; पण जागा वाटपात आम्हाला योग्य वाटा मिळणार नसेल, तर आमच्यापुढे इतर पर्याय खुले असतील, असा सूचक इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना दिला आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.चर्चेसाठी दारे खुलीमित्रपक्षांना आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी दारे उघडी आहेत. आजपर्यंत आम्हाला भाजप किंवा राष्ट्रवादीकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘शिवसेना निवडणुकीत उतरली, की काय होते हे पालिकेच्या निवडणुकीत सर्वांनी पाहिले आहे. फलटणमध्ये आम्ही थोडे कमी पडलो. आता या निवडणुकीत आम्ही सर्व तयारीनिशी रिंगणात उतरणार आहोत. महायुतीशी चर्चा फिसकटली, तर आम्हापुढे इतर पर्याय खुले आहेत, असा सूचक इशारा त्यांनी घटक पक्षांना दिला.’’.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियोजनाची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी आमदार महेश शिंदे, संजीवराजे नाईक निंबाळकर, राजेंद्रसिंह यादव, रणजितसिंह भोसले, चंद्रकांत जाधव, अनिकेतराजे निंबाळकर, रेश्मा जगताप, शारदा जाधव, नीलेश मोरे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना पूर्ण ताकदीने रणांगणात उतरली आहे. आम्ही महायुतीत असलो, तरी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत आम्ही सक्रिय राहणार आहोत. त्या कालावधीत आमचा सन्मान राखत योग्य जागा वाटप व्हायला हवे. आम्हाला योग्य जागा देऊन सन्मान झाला, तर ठीक अन्यथा आम्ही पूर्ण ताकदीने स्वबळावर लढणार आहोत. युतीबाबत आमचे वरिष्ठ नेते मित्रपक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतील. त्यासाठी आमच्या विधानसभानिहाय एक प्रतिनिधी याबाबत चर्चेत सहभागी होईल..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...चर्चेसाठी दारे खुलीमित्रपक्षांना आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी दारे उघडी आहेत. आजपर्यंत आम्हाला भाजप किंवा राष्ट्रवादीकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही, असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘शिवसेना निवडणुकीत उतरली, की काय होते हे पालिकेच्या निवडणुकीत सर्वांनी पाहिले आहे. फलटणमध्ये आम्ही थोडे कमी पडलो. आता या निवडणुकीत आम्ही सर्व तयारीनिशी रिंगणात उतरणार आहोत. महायुतीशी चर्चा फिसकटली, तर आम्हापुढे इतर पर्याय खुले आहेत, असा सूचक इशारा त्यांनी घटक पक्षांना दिला.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.