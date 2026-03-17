Satara Politics: सातारा सभापतीपदी महेश गाडे; भाजपकडेच सत्तासूत्रे, उपसभापतिपदी सुषमा जाधव, शिवसेनेचे मत राष्ट्रवादीच्या पारड्यात!

सातारा : सातारा पंचायत समितीच्या सत्तासमीकरणात कोंडवे गणातील भाजपचे महेश गाडे यांची सभापतिपदी, तर अतीत गणातील सुषमा जाधव यांची उपसभापतिपदी निवड झाल्याने पंचायत समितीतील सत्तेची सूत्रे भाजपने ताब्यात ठेवली. विरोधी गटातून सभापतिपदासाठी राष्ट्रवादीचे राहुल कापले व उपसभापतिपदासाठी स्वप्नाली फडतरे यांनी अर्ज भरला होता. त्यांना अनुक्रमे सहा मते मिळाली. भाजपकडून महेश गाडे व सुषमा जाधव यांचे एकमेव अर्ज आल्याने त्यांचा अपेक्षेप्रमाणे हात उंचावून झालेल्या मतदान प्रक्रियेनंतर दहा मते मिळवीत विजय मिळविला. .राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...दरम्यान, निवडीची घोषणा होताच गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी करत मिरवणूक काढत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पंचायत समितीत उपस्थित राहत दोन्ही पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत केले.पंचायत समितीच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आज निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांताधिकारी आशिष बारकुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली व तहसीलदार समीर यादव, गटविकास अधिकारी सुशील संसारे यांच्या उपस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया झाली. यावेळी भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे एकूण १६ सदस्य उपस्थित होते. सुरुवातीला निवडणूक बिनविरोध होणार, अशी चर्चा असणाऱ्या सातारा पंचायत समितीत विरोधकांनीही एक पाऊल पुढे होत निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्याची रणनीती आखली. सकाळी अकरा वाजता उमेदवारांना अर्ज वाटप करण्यात आले. त्यानंतर अर्जांची छाननी करत प्रत्यक्षात साडेबारा वाजता मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झाली..भाजपकडून दहा सदस्यांनी हात उंचावून महेश गाडे व सुषमा जाधव यांना पाठिंबा दिला, तर राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य व शिवसेनेच्या नागठाणे गणातील सदस्यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे मतांच्या गणितात पारडे जड असलेल्या भाजपने सभापती व उपसभापतिपदावर मोहोर उमटवली. पाटखळ गणातून सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या राहुल शिंदेंना सभापतिपदासाठी संधी मिळण्याची चर्चा होती. मात्र, पाटखळ गण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याने सातारा विधानसभेसाठी मतांच्या गणितात होणारी वजावट लक्षात घेतल्याने राहुल शिंदे सभापतिपदापासून दूर राहिल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मनोज घोरपडे यांच्या गटाच्या काशीळ गावच्या सुषमा जाधव यांना उपसभापतिपदी संधी दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांच्या बदलत्या पुनर्रचनेची शक्यता लक्षात घेऊन अतीत गणातून निवडून आलेल्या उमेदवारांना संधी दिल्याची चर्चा राजकीय गोटात आहे..शिवसेनेचे मत राष्ट्रवादीच्या पारड्यातसातारा पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे नागठाणे गणातून विजयी झालेले संतोष साळुंखे यांचे मत कुणाच्या पारड्यात जाणार, यांची चर्चा होती. मात्र, हात उंचावून मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला. त्यांनी दिलेला पाठिंबा पक्षश्रेष्ठींना विचारून दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या झेडपी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेची युती होण्याची शक्यता आहे..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.वीस वर्षांनी पुनरावृत्तीअभयसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सन २००२ ते २००७ या कालावधीत सातारा पंचायत समितीच्या अतीत गणातून राजश्री शिवाजी जाधव विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना सभापतिपदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी पंचायत समितीचे पद काशीळ गावाला मिळाले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले आणि कऱ्हाड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुषमा जाधव या विजयी झाल्या होत्या.