सातारा

आनंदाची बातमी! गायरान नोंदीतून बाहेर येणार महिमानगड; जगाच्‍या नकाशावर ‘गड’ नोंद होणार; काय आहे ऐतिहासिक महत्व..

Shivaji Maharaj era Mahimangad fort history: महिमानगडची गायरान नोंद हटली; ऐतिहासिक किल्ल्याचा विकासाचा मार्ग मोकळा
From Gairan Land to Global Map: Mahimangad Fort’s Historic Journey

From Gairan Land to Global Map: Mahimangad Fort’s Historic Journey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदवले : शासकीय दरबारी गायरान म्हणून नोंद असलेल्या माण तालुक्यातील ऐतिहासिक किल्ले महिमानगडची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता जगाच्या नकाशावर ‘गड’ म्हणून नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमोल एकळ फाउंडेशनने केलेली मोजणीची मागणी पूर्ण झाल्याने शिवप्रेमी व ग्रामस्थांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
Chhatrapati Shivaji Maharaj
Cultural heritage
Fort News
Archaeological Department
historical places
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com