Karad Crime: कऱ्हाडला ड्रग्जप्रकरणी तिघांना अटक; पावणेतीन लाखांचे एमडी जप्त, २५ लाखांचा अन्य ऐवजही ताब्यात

कऱ्हाड: एमडी ड्रग्ज विक्रीस आणणाऱ्या तिघांच्या शहर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. येथील वारुंजी फाट्यावरील उड्डाण पुलाखाली पाटण तिकाटणे परिसरात दुपारी दीडच्या सुमारास कारवाई झाली. त्यात पावणेतीन लाखांचे सुमारे ९५.७८ ग्रॅमचे एमडी ड्रग्ज पोलिसांनी जप्त केले आहे. एक कार, तीन मोबाईल संच असा सुमारे २५ लाखांचा अन्य ऐवजही कारवाईत जप्त केला आहे. .पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई झाली. समीर गुलाब शेख (वय ३०, रा. कशल हाईटस तिसरा मजला, कोयना वसाहत) नजर महम्मद आरिफ मुल्ला (२८, रा. मुजावर कॉलनी, कऱ्हाड) व फरदीन दादापीर शेख (२५ रा. सूर्यवंशी मळा, कऱ्हाड) अशी अटक झालेल्यांची नावे आहेत..कऱ्हाड तालुक्यातील महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट अभियान राबवून मोबाईल मेफेड्रोन उत्पादन प्रयोगशाळा उद्ध्वस्त केली होती. त्यात सुमारे ५५ कोटींचे बाजारमूल्य असलेले विविध स्वरूपातील एमडी ड्रग्ज जानेवारीत जप्त केले होते. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत आज पुन्हा शहरात एमडी ड्रग्ज विक्रीस आणणाऱ्यांच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या आहेत. .पोलिसांनी कारवाईत पावणेतीन लाखांचे ड्रग्ज, तर १८ लाखांहून अधिक अन्य मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिसांच्या छाप्यात जप्त झालेले एमडी ९५.७८ ग्रॅमचे आहे. त्यात तिघांना अटक झाली आहे. कारवाईची माहिती पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील व पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी पत्रकारांना दिली..फौजदार निखिल मगदूम यांनी फिर्याद दिली आहे. कारवाईत पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, फौजदार निखिल मगदूम, हवालदार अशोक वाडकर, सतीश पाटील, संदीप कुंभार, सपना साळुंखे, अनिल स्वामी, धीरज कोरडे, दिग्विजय सांडगे, मुकेश मोरे, मोहसीन मोमीन, अमोल देशमुख, महेश पवार, सोनाली पिसाळ, ओंकार साळुंखे, नीलेश विभूते यांनी सहभाग घेतला आहे..मागील कारवाईची लिंक शोधणारकारवाईत अटक केलेल्या तिघांपैकी दोघांचे पोलिस रेकॉर्ड आहे. त्यांच्यावर चोरी, दरोडे, मारामारी यासारखे गुन्हे सातारा व अन्य जिल्ह्यांत दाखल आहेत. या तिघांची मागील एमडीच्या गुन्ह्यांशी काही लिंक आहे का, याचा शोध घेणार असून, त्या अंगानेही चौकशी करणार आहे, असे पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.