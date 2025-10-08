माेठी बातमी! 'अजिंक्यतारा, ताराराणी समाधी सुशोभीकरणासाठी २६८ कोटींचा निधी'; साताऱ्यातील ऐतिहासिक संवर्धनास गती येणार..

सातारा: किल्ले अजिंक्यतारा, माहुली येथील महाराणी ताराराणी समाधी, घाट परिसर, मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर सुशोभीकरणाच्या निधीसाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या दोन्ही स्थळांच्या सुशोभीकरणासाठी २६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनास गती येणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शिवेंद्रसिंहराजेंच्या सूचनेनुसार अजिंक्यतारा, महाराणी ताराराणी समाधी परिसराचा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. मागणीनुसार अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंगळवारी बैठक झाली. बैठकीस शिवेंद्रसिंहराजे, बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार उपस्थित होते..बैठकीत दोन पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांच्या सुशोभीकरण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. माहुली येथील ताराराणी समाधी सुशोभीकरणासाठी १३३ कोटी, अजिंक्यतारा सुशोभीकरणासाठी १३५ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे ऐतिहासिक स्थळांचे सौंदर्यवर्धन, पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास शिवेंद्रसिंहराजेंनी व्यक्त केला..मंजूर झालेला निधीकिल्ले अजिंक्यताराछ:१३५ कोटीताराराणी समाधी परिसर विकसन: १३३ कोटीछत्रपती शिवराय पुतळा परिसर, मालवण: ९० कोटी ८१ लाख रुपये.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.संगम माहुली घाट विकासासाठी निधीश्री बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने संस्थापक राजेंद्र चोरगे, संजय कदम, जगदीश खंडेलवाल यांनी मे महिन्यात कृष्णा-वेण्णा नदी संगामावरील घाट, पूल आणि समाधी विकासासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा समक्ष भेटीदरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील देण्यात आला होता. याच प्रस्तावाची प्रत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना देखील देण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रालयीन बैठकीत संगम माहुली घाट विकासासाठी १३३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याबद्दल अजित पवार, तसेच शिवेंद्रसिंहराजेंचे आभार मानत असल्याची प्रतिक्रिया राजेंद्र चोरगे यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.