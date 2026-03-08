जलसंपदाचा माेठा निर्णय! सातारा सिंचन मंडळाचे कार्यालय होणार बंद; कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता, नेमकं काय करण?

सातारा : राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय सुसूत्रता आणि खर्चात कपात करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार पुणे मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत असलेले ‘सातारा सिंचन मंडळ’ कार्यालय कायमचे बंद करण्याचे प्रस्तावित असून, त्याचा संपूर्ण कार्यभार ‘सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळा’कडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी महामंडळाच्या विविध कार्यालयांचे स्थलांतर आणि पुनर्रचना करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ''धोम कालवे विभाग क्रमांक २'' ला बसणार असून, या विभागासह त्याअंतर्गत येणारी सुमारे १३ उपविभाग कार्यालये बंद केली जाणार आहेत. यामध्ये धोम डावा कालवा, कण्हेर भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि लघुपाटबंधारे उपविभागांचा समावेश आहे. .या विभागांतील कामे पूर्णत्वाकडे आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. दुसरीकडे उरमोडी धरण विभागाचे मुख्यालय आता सातारा शहरातून थेट नागठाणे (ता. सातारा) येथे, तर जिहे-कठापूर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यालय नेर (ता. खटाव) येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी ओढाताण होणार असून, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही आपल्या कामांसाठी आता नवीन मुख्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत..जुना खर्च पाण्यात?जिहे- कठापूर योजनेसाठी सातारा येथील सिंचन भवन परिसरात गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या मॉडेलसाठी शासनाने सुमारे ५० लाख रुपये खर्च केले होते. आता हे कार्यालय नेर येथे हलवल्यामुळे हा लाखो रुपयांचा खर्च पूर्णपणे पाण्यात जाणार आहे. नवीन ठिकाणी वसाहत आणि कार्यालयासाठी पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित असल्याने ही कसली काटकसर, असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत..Karad Accident: मातीचा ढीग अंगावर पडून दोन तरुणांचा मृत्यू; कऱ्हाड तालुक्यातील घटना, चरीत पाइप जोडण्यासाठी उतरले अन् काय घडलं?.खासगीकरणाचा डाव?सातारा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या पाटबंधारे विभागाच्या मोक्याच्या जागा आणि कार्यालये बंद करून त्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, इतका मोठा बदल होत असताना जिल्ह्यातील वजनदार लोकप्रतिनिधींनी अद्याप मौन बाळगल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता अधिकच वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.