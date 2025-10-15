Wai Voter list: 'वाईतील प्रारूप मतदार यादीत गंभीर चुका'; काँग्रेससह भाजप, राष्ट्रवादी पक्षाने घेतली हरकत..

वाई : येथील नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणले आहे. प्रभाग क्रमांक सातमधील मतदार यादीत सुमारे १६० ते १९० मतदारांची नावे चुकीने समाविष्ट करण्यात आली असून, ही नावे प्रत्यक्षात प्रभाग क्रमांक आठमध्ये येतात, असा काँग्रेस पक्षाचा आरोप आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की प्रभाग रचनेच्या नकाशाचा विचार न करता प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक आठमधील रहिवाशांची नावे चुकीने प्रभाग क्रमांक सातमध्ये आली आहेत. ही गंभीर चूक असून, यामुळे मतदारसंघातील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो..पक्षाने प्रशासनाकडे यासंदर्भात हरकती नोंदवत लेखी अर्ज सादर केला असून, संबंधित १६० ते १९० मतदारांची अनुक्रमांकासह यादीदेखील जोडली आहे. त्यांनी निवडणूक अधिकारी व वाई नगरपालिका प्रशासनाला या बाबींकडे तत्काळ लक्ष देऊन चुकीची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे..यावेळी प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष जयदीप शिंदे, तालुकाध्यक्ष विलास पिसाळ, जिल्हा सचिव अतुल संकराळ, युवक काँग्रेसचे सचिन काटे आदी उपस्थित होते. अशाच प्रकारे अन्य प्रभागांतील मतदार यादीमध्ये अनेक चुका झाल्या असून, याबाबत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून दुरुस्ती करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष विजय ढेकाणे यांनीही लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दरम्यान, नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांसाठी आठ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवर १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी २८ ऑक्टोबरऐवजी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.