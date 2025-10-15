सातारा

Wai Voter list: 'वाईतील प्रारूप मतदार यादीत गंभीर चुका'; काँग्रेससह भाजप, राष्ट्रवादी पक्षाने घेतली हरकत..

Wai Draft Voter List Controversy: काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की प्रभाग रचनेच्या नकाशाचा विचार न करता प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक आठमधील रहिवाशांची नावे चुकीने प्रभाग क्रमांक सातमध्ये आली आहेत.
Congress, BJP, and NCP leaders raise objections in Wai over serious mistakes in the draft voter list; demand immediate correction.

वाई : येथील नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणले आहे. प्रभाग क्रमांक सातमधील मतदार यादीत सुमारे १६० ते १९० मतदारांची नावे चुकीने समाविष्ट करण्यात आली असून, ही नावे प्रत्यक्षात प्रभाग क्रमांक आठमध्ये येतात, असा काँग्रेस पक्षाचा आरोप आहे.

