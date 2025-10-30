Maan-Khatav Politics: माण-खटावमध्ये राष्ट्रवादीला धक्का! नंदकुमार मोरे, बाळासाहेब सावंत यांच्यासह अनेकांचा भाजपमध्ये प्रवेश

बिजवडी : माण आणि खटाव तालुक्यांमधील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामधील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आज मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात पक्ष प्रवेश केला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते..Satyajit Patankar: आरेला कारे म्हणण्याची ताकद ठेवा : सत्यजितसिंह पाटणकर; म्हाईंगडेवाडी ग्रामस्थांचा भाजपमध्ये प्रवेश.माण तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब सावंत, नगरसेवक सूरज गुंडगे, नगरसेवक महेश जाधव, राजेंद्र साळुंखे, माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र साळुंखे, स्वीकृत नगरसेवक दत्तात्रय अवघडे, नगरसेविका वर्षाराणी सावंत, सोसायटी अध्यक्ष वैशाली सावंत, संचालक संजय जाधव, दत्तात्रय जाधव, प्रकाश जाधव, दीपक म्हेत्रे, राजेंद्र जाधव, प्रसाद जाधव, लालासाहेब अवघडे, साईनाथ जाधव, माजी नगरसेवक लक्ष्मण खताळ, राजेंद्र महाडिक, खटाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खटाव तालुकाध्यक्ष नंदकुमार मोरे, माजी उपसभापती बाळासाहेब माने हिवरवाडीकर, माजी उपसभापती हिराचंद पवार चितळीकर, शंकरराव मोरे (दातेवाडी), माजी पंचायत समिती सदस्य मोहनराव बुधे, सरपंच शरद निकम, पोपटराव शिंदे, सरपंच पिंटूशेठ डोईफोडे, शिवाजीराव शिंदे, .भास्कर चव्हाण, काँग्रेसचे हणमंतराव भोसले, सरपंच नंदू फडतरे, भानुदास फडतरे, धनाजी फडतरे, सुनील खाडे, प्रकाश पाटोळे, गोपीनाथ खाडे, सोमनाथ साठे, अर्जुन पाटील, सदाशिव देशमुख, विजय इंगळे, विष्णूपंत निकम, सुभाष इंगळे, मच्छिंद्र पावस्कर, मुरली भुशारी, बबन कदम, सुरेश पाटील, जयवंत घाडगे, राकेश चवर, अतुल यलमर, महेंद्र देशमुख, बापूराव घाडगे, माजी नगराध्यक्ष सुनील गोडसे, माजी उपनगराध्यक्ष मनोज कुंभार व इतर पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला..या वेळी माजी आमदार दिलीपराव येळगावकर, जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चिन्मय कुलकर्णी, शिवाजीराव शिंदे, धनंजय चव्हाण, सोमनाथ भोसले, विशाल बागल, काकासाहेब बनसोडे आणि मान्यवर उपस्थित होते. आज माण व खटाव तालुक्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी केलेला भाजप पक्षप्रवेश पाहता आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये जयकुमार गोरेंच्या नेतृत्वाखाली आपला पक्ष स्वबळावर निर्विवाद यश मिळवेल, असा विश्वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला..Chandrashekhar Bawankule: महाबळेश्वरातील शासकीय, देवस्थान जमिनींवरीलअतिक्रमण हटवा : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मंत्रालयात झाली बैठक.प्रत्येकाला पक्षविस्तार करण्याचा अधिकारविधानसभेला जे माझ्या विरोधात होते ते दोन्ही राष्ट्रवादीतील अनेक जण आज भाजपमध्ये आले आहेत. काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीत प्रवेश करत आहेत. राज्यात महायुती म्हणून आम्ही एकत्र आहोतच मात्र त्याच वेळी प्रत्येकाला आपापला पक्षविस्तार करण्याचा अधिकार आहे, असे मंत्री गोरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.