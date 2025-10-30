सातारा

Maan-Khatav Politics: माण-खटावमध्ये राष्ट्रवादीला धक्का! नंदकुमार मोरे, बाळासाहेब सावंत यांच्यासह अनेकांचा भाजपमध्ये प्रवेश

BJP Gains Strength in Satara: विधानसभेला जे माझ्या विरोधात होते ते दोन्ही राष्ट्रवादीतील अनेक जण आज भाजपमध्ये आले आहेत. काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीत प्रवेश करत आहेत.
Nandkumar More and Balasaheb Sawant join BJP in presence of party leaders; major setback for NCP in Maan-Khatav.

सकाळ वृत्तसेवा
बिजवडी : माण आणि खटाव तालुक्यांमधील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामधील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आज मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात पक्ष प्रवेश केला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते.

