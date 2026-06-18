Krishna River Water Ban: पाणीटंचाई टाळण्यासाठी मोठा निर्णय! कृष्णा नदीवरील शेती व औद्योगिक पाणी उपसाला ३१ ऑगस्टपर्यंत बंदी

कऱ्हाड: यंदा एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची दाट शक्यता आणि पर्जन्यमानात घटीचा अंदाज असल्याने ३१ ऑगस्टपर्यंत कऱ्हाड शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये आणि पाणीसाठ्याची उपलब्धता निश्चित व्हावी, यासाठी कृष्णा नदीवरील उपसाला बंदी घालण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी कृष्णा नदीवरील खोडशी फुगवटा क्षेत्रासह डाव्या तीरावरील सर्व औद्योगिक व कृषी उपसा यंत्रांवर तत्काळ उपसाबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पाटबंधारेच्या येथील शाखाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या ओगलेवाडी भाग दोनच्या शाखाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्या क्षेत्रातील शेतीपंप आणि औद्योगिक कारखान्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाणी योजना सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अन्य सर्व कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. .पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या कडक इशाऱ्यानुसार, उपसा बंदीच्या कालावधीत पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही खासगी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी कृष्णा नदीतून पाणी उपसा केल्यास तो पूर्णपणे अनधिकृत समजला जाईल. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पाटबंधारे अधिनियम १९७६ च्या कलम ११ व ४९ मधील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .त्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित संस्था, व्यक्तींचे पाणी परवाने रद्द केले जातील, त्यांचा विद्युत पुरवठा तत्काळ खंडित करण्यात येईल. त्यांची उपसा यंत्रे त्यात मोटारी व पंप जप्त करून थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा पाटबंधारे विभागाने दिला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीने त्यांच्या स्तरावर नोटीस देऊन कारवाईचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rशेती, उद्योगांवर थेट परिणाम या आदेशामुळे सैदापूर, खोडशी, मुंढे, वनवासमाची, वहागाव, बेलवडे हवेली, शिरवडे, नडशी, पार्ले, गोवारे, सयापूर, टेंभू, कोरेगाव, कार्वे, कोडोली, बनवडी, कोपर्डे हवेली आणि उत्तर कोपर्डे या गावांमधील कृष्णा नदीवरील व खोडशी फुगवटा क्षेत्रातील सर्व खासगी, कृषी आणि औद्योगिक उपसा यंत्रे बंद राहणार आहेत. त्यामुळे तेथील शेती व उद्योगावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.