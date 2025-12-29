Satara News : शिरवळ खूनप्रकरणी माळी समाज आक्रमक! पाेलिस ठाण्यात शिरले नागरिक; परिसरात कडकडीत बंद..

सातारा

खंडाळा : शिरवळ (ता . खंडाळा ) येथील आतिष अशोक राऊत (वय २३ )याची पळशी येथील दोन युवक व त्यांचे साथीदार यांनी जबर मारहाण केली. यात आतिषचा उपचारा दरम्यान मुत्यु झाला होता. यावरून शिरवळ पोलीस स्टेशनला १०३ कलमा खाली समुहाने केलेल्या खुनाचा गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. मात्र माळी समाज व शिरवळकर ग्रामस्थ पोलीस स्टेशनला जमले असून, आज कडकडीत बंद ही पाळण्यात आला आहे. पोलीस यावर लक्ष ठेवुन असुन, परस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. मात्र पोलीस प्रशासन नेमकी काय भुमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे. लोकांना शांत राहण्याचे आवाहान पोलिसांमार्फत करण्यात येत आहे .

