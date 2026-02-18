सातारा

Malkapur Municipality: मलकापूर पालिकेची वाहने नगराध्यक्षांच्या दिमतीला:भास्करराव शिंदे; नागरिकांत संतप्त प्रतिक्रिया!

Public anger over misuse of civic resources in Malkapur: नगराध्यक्षांच्या वाढदिवसासाठी पालिकेची वाहने वापरली, नागरिकांत संतापाची लाट
Municipal vehicles in Malkapur at the centre of controversy over alleged misuse.

Municipal vehicles in Malkapur at the centre of controversy over alleged misuse.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजेंद्र ननावरे

मलकापूर : पालिकेची वाहने जनतेच्या सोयीसाठी आहेत, की नगराध्यक्षांच्या दिमतीला? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते भास्करराव शिंदे यांनी केला. सोमवारी नगराध्यक्षांचा वाढदिनी शहरातील कचरा गोळा करण्याऐवजी कचऱ्याचे ट्रॅक्टर नगराध्यक्षांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी होते. जनतेची यंत्रणा, जनतेसाठीच वापरली पाहिजे, अशी तक्रार श्री. शिंदे यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Malkapur
karad
mayor
district
controversy

Related Stories

No stories found.