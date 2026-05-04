महाबळेश्वर: एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या महिलेस गुंगीचे औषध देऊन लुटणाऱ्यास महाबळेश्वर पोलिसांनी गजाआड केले. सतीश रामभाऊ बोऱ्हाडे ऊर्फ संदीप असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे..सातारा ते महाबळेश्वर या एसटी बसमध्ये ता. २८ एप्रिलला प्रवास करणाऱ्या एका महिलेची संशयिताने ओळख करून घेतली. तुम्हाला मी कर्ज मिळवून देऊ शकतो, अशा बहाण्याने त्याने विश्वास संपादन केल्यावर तिला पिण्याच्या पाण्यात गुंगीचे औषध मिसळून ते प्यायला दिले. .त्यानंतर तिच्या गळ्यातील दोन तोळ्यांचे मंगळसूत्र व मोबाईल असा अंदाजे एक लाख ६५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी महाबळेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक बापूसाहेब सांडभोर यांनी तपास पथकाला तत्काळ सूचना दिल्या. .तपासादरम्यान महाबळेश्वर, सातारा बसस्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयिताचा माग काढण्यात आला. त्यानंतर पुण्यातील खराडी परिसरातून त्यास शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्याच्याकडून सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महारुद्र परजणे करत आहेत.