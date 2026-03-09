Satara News: पवनचक्कीचा विंडमास्ट अंगावर पडून एकाचा मृत्यू; पाटण तालुक्यातील दुर्घटना; दाेघे सख्खे भाऊ शेतात गेले अन् काय घडलं!

पाटण/मल्हारपेठ : चरायला सोडलेली जनावरे आणण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर पवनचक्कीसाठी हवेचा वेग मोजण्याचा टॉवर (विंड मास्ट) पडून झालेल्या दुर्घटनेत एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. तुकाराम आनंदा सत्रे (वय ४५) असे मृताचे, तर शरद आनंदा सत्रे (वय ३९) असे जखमीचे नाव आहे. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.\rवाल्मीकी पठारावरील डावरी गावच्या हद्दीत घडलेल्या या दुर्घटनेतील संबंधित दाेघेही सख्खे भाऊ आहेत. घटनेची फिर्याद मृताचे चुलते अशोक पांडुरंग सत्रे यांनी मल्हारपेठ पोलिसात दिली. त्यानुसार रत्नागिरी विंड पॉवर व कंपनीच्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे. .याबाबत पोलिसांची माहिती अशी, की डावरी येथील तुकाराम सत्रे व शरद सत्रे हे सख्खे भाऊ गावच्या दक्षिणेस असणाऱ्या पठारावरील कनाटा शिवारात चरायला सोडलेली जनावरे आणण्यासाठी काल (शनिवार) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास गेले होते. त्यावेळी परिसरात रत्नागिरी विंड पॉवर कंपनीने काही वर्षांपूर्वी हवेचा वेग मोजण्यासाठी उभारलेला विंड मास्ट टॉवर या दोघांच्या अंगावर पडला. .Success Story: एसटी आगारातील वीजतंत्रीचा मुलगा बनला अधिकारी; कष्टाच्या जोरावर २२ व्या वर्षी यशाला गवसणी, स्वप्न सत्यात उतरवलं...त्यात तुकाराम सत्रे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर शरद सत्रे गंभीर जखमी झाले. शरद सत्रेंवर कऱ्हाड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तुकाराम सत्रेंचा मृतदेह आज सकाळी उत्तरीय तपासणीनंतर नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यांच्यावर आज दुपारी डावरी येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुनीता शेळके करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.