Ashok Jadhav : खडकाशी धडका घेत नानांनी केला रस्ता; करंडीच्या अशोक जाधव यांच्या इच्छाशक्तीची यशोगाथा

नागठाणे - अथक कष्ट, अविश्रांत मेहनत, अपार इच्छाशक्ती अन् दुर्दम्य आशावाद यातून ६७ वर्षांच्या एका 'तरुणा'ने स्वतःच्या श्रमदानाने डोंगर खोदून साडेतीन किलोमीटरचा रस्ता तयार केला आहे. वर्षभराच्या अनोख्या तपश्चर्येतून त्यांची ही यशोगाथा फळाला आली आहे..अशोक तुकाराम जाधव यांच्या कर्तृत्वाची ही कहाणी. करंडी (ता. सातारा) या गावचे ते रहिवासी. नाना या नावाने ते सर्वपरिचित आहेत. करंडी गावालगत डोंगर उंचावर शिलोबाचे देवस्थान आहे. परिसरातील भाविकांचे ते श्रद्धास्थान आहे. यात्रा अन् नवरात्रोत्सवात येथे धार्मिक कार्यक्रम होतात. भाविक मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. पायथ्यापासून शिलोबा गडावर जाणारी वाट अरुंद अन् खडतर होती. या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वी नानांनी ही वाट रस्त्यात रूपांतरित करण्याचा ध्यास घेतला..रोज सकाळपासून सायंकाळपर्यंत तिथे काम करत. आरंभीच्या काळात काही युवकांची साथही त्यांना लाभली. मात्र, नाना अखेरपर्यंत आपल्या स्वप्नाच्या सार्थकतेसाठी धडपडत राहिले. त्यातून आज पायथ्यापासून डोंगराच्या वरील टोकापर्यंतचा पुरेशा रुंदीचा रस्ता साकारला गेला आहे. नानांच्या या आगळ्या जिद्दीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सत्काराला नम्र नकारनानांनी आपले रस्त्याचे स्वप्न एकट्याच्या ताकदीवर सत्यात उतरविले. हे करत असताना त्यांनी कोणाकडूनही कसलीही अपेक्षा बाळगली नाही. अलीकडेच करंडी गावची यात्रा झाली. त्यात ग्रामस्थांनी नानांचा सत्कार करण्याचा मानस व्यक्त केला. मात्र, त्याला नानांनी नम्र नकार दिला..शिलोबा गडावर जाणारी आधीची वाट खूपच खडतर होती. आता मात्र लहान मुले, महिलादेखील सहजपणे वर पोचू शकतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून परिश्रमाचे खरेखुरे चीज झाल्यासारखे वाटते.- अशोक जाधव.