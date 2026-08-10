Satara Wildlife: माणदेशातील तरस संवर्धनाला जागतिक मान्यता; किरकसालच्या वैज्ञानिक उपक्रमाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल

गोंदवले : किरकसाल (ता. माण) परिसरात राबविण्यात येत असलेल्या तरस संवर्धनाची दखल आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली असून, या वैज्ञानिक संवर्धनाला जागतिक मान्यता मिळाली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.माणदेशातील माळरान परिसर हा तरस, लांडगा, खोकड यांसारख्या दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी महत्त्वाचा नैसोर्गिक अधिवास आहे. किरकसाल ग्रामस्थांनी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसराचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला. या माध्यमातून तरसासह विविध वनस्पती आणि वन्यजीव प्रजातींचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले..दुष्काळी भागातील या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाची दखल घेत ‘आययूसीएन’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने तरस संवर्धनाच्या कार्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत मान्यता दिली आहे. तरस संवर्धनासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी, तसेच विविध घटकांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मानव- वन्यजीव संघर्ष कमी करून ‘सहअस्तित्व’ वाढविणे, गवताळ प्रदेश व खुरट्या जंगलांचे महत्त्व पटवून देणे, तसेच तरसाच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी जनजागृतीही केली जात आहे. वन्यजीव निरीक्षणाचे प्रशिक्षण देऊन स्थानिक तरुणांना ‘ग्रीन गार्डियन्स’ म्हणून तयार करण्याच्या उपक्रमालाही यामुळे चालना मिळाली आहे..आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्यामुळे माणदेशातील वन्यजीव पर्यटनाला मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीबरोबरच मृत किंवा संशयास्पद वन्यजीवांच्या घटनांची विल्हेवाट लावून परिसराची नैसर्गिक स्वच्छता राखण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे माणदेशाचे पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे..साताऱ्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित क्षेत्राला मान्यता मिळाल्यास तरसासाठी समर्पित भारतातील पहिले संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून माणदेशाची नवी ओळख निर्माण होईल..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.नितरस संवर्धनाला मिळालेली जागतिक मान्यता ही माणदेशासाठी अभिमानाची बाब आहे. यामुळे जैवविविधता संवर्धनाबरोबरच वन्यजीव पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, तसेच नैसर्गिक स्वच्छता राखली जाऊन माणदेशाचे आरोग्य अबाधित राहण्यासही मदत होईल.- चिन्मय सावंत, प्रकल्पप्रमुख, किरकसाल संवर्धन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.