सातारा

Satara Wildlife: माणदेशातील तरस संवर्धनाला जागतिक मान्यता; किरकसालच्या वैज्ञानिक उपक्रमाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल

Manadesh Hyena Conservation Gets Global Recognition: माणदेशातील माळरानात तरस संवर्धनाचा वैज्ञानिक अभ्यास, जैवविविधतेचे दस्तऐवजीकरण आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागाला ‘आययूसीएन’कडून आंतरराष्ट्रीय मान्यता
Hyena Conservation In Kirksal Gets Global Recognition Boosting Manadesh Biodiversity Wildlife Tourism And Local Employment

Hyena Conservation In Kirksal Gets Global Recognition Boosting Manadesh Biodiversity Wildlife Tourism And Local Employment

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सकाळ डिजिटल टीम
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गोंदवले : किरकसाल (ता. माण) परिसरात राबविण्यात येत असलेल्या तरस संवर्धनाची दखल आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली असून, या वैज्ञानिक संवर्धनाला जागतिक मान्यता मिळाली आहे.

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