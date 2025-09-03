सातारा: आझाद मैदानावरील मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची सांगता मंगळवारी सायंकाळी उपसमिती प्रमुखांच्या उपस्थितीत झाली. उपोषणादरम्यान मागण्यांबाबतच्या राजपत्राचा मसुदा जरांगे-पाटील यांना दिल्यानंतर त्याठिकाणी असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी त्यांनी सातारा गॅझेटियरच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान ते गॅझेटियर लागू करण्याची जबाबदारी माझी असल्याचा शब्द शिवेंद्रसिंहराजे यांनी जरांगे-पाटील यांना दिला. यानंतर जरांगे-पाटील यांनी राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम असतोय, असे म्हणत शिवेंद्रसिंहराजेंच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. .Satara News: 'लखपती दीदींचा दिल्लीत राष्ट्रपतींकडून पाहुणचार'; केंद्रीय मंत्रालयाकडून गौरव, सातारा जिल्ह्यातील १६ महिलांचा समावेश.मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे-पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले होते. यामुळे संपूर्ण मुंबई मराठामय झाली होती. आंदोलन सुरू झाल्यापासून तोडगा काढण्यासाठीच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू होत्या. न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास समितीने आंदोलनस्थळी येऊन जरांगे-पाटील यांची भेट घेत मागण्यांच्या अनुषंगाने चर्चा केली. .चर्चेसह मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाल्याने मागण्यांच्या पूर्ततेकडे आणि शासनाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. चर्चेचे एकेक टप्पे पार पडत असतानाच आंदोलनस्थळ, जमाव आदींच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रक्रिया देखील गतिमान झाली होती. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळासह उपसमितीच्या बैठका, त्यातून बाहेर पडणाऱ्या माहितीमुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील समाजबांधवांचे डोळे आझाद मैदानाकडे खिळले होते. मंगळवारी सकाळी उपसमितीच्या सदस्यांसह मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. .यानंतर दुपारी समिती प्रमुख जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, इतर मंत्री व समिती सदस्य हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने तयार करायच्या राजपत्राचा मसुदा घेऊन आझाद मैदान येथे दाखल झाले. त्यांनी राजपत्राचा मसुदा जरांगे-पाटील यांना सोपवला. यानंतर त्यांनी तसेच इतर विधिज्ञांनी मसुद्यातील शब्दांचा अर्थ तपासून पाहण्यास सुरुवात केली..याचदरम्यान जरांगे-पाटील यांनी मसुद्यात सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्याबाबत एक महिन्यात कार्यवाहीचे आश्वासन देत चर्चेची सूत्रे शिवेंद्रसिंहराजेंकडे सोपवली. यानुसार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माझी, अशा शब्द जरांगे-पाटील यांना दिला. यावर ‘राजे तुमचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम असतोय. तुमच्याशिवाय आम्ही कुणाला मोजत नाही,’ असे म्हणत ठोस कार्यवाही करण्याबाबत शिवेंद्रसिंहराजेंना विनंती केली..Satara News:'कासवरील फुलोत्सवास गुरुवारपासून प्रारंभ'; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा, ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्यक.समाज माध्यमांवर शिवेंद्रसिंहराजेंचीच हवामनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू झाल्यापासून समाजमाध्यमांवर शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मराठा समाजाच्या हिताची ठोस भूमिका घेण्याची मागणी करणारे संदेश प्रसारित होत होते. यानुसार तसेच शिष्टाईसाठी वरिष्ठ पातळीवरून शिवेंद्रसिंहराजेंना साकडे घालण्यात आल्याने त्यांच्या हालचाली जास्तीच्या गतिमान झाल्या होत्या. यानुसार त्यांच्या शिष्टाईने मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा निघाला. यामुळे मंगळवारी सायंकाळी शिवेंद्रसिंहराजेंच्या समर्थनाच्या संदेशांनी समाजमाध्यमे व्यापून गेली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.