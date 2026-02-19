ढेबेवाडी : माझी वसुंधरा अभियान स्पर्धेत मान्याचीवाडी (ता. पाटण) ग्रामपंचायतीने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत हॅट्ट्रिक नोंदविली. एक कोटी रुपयांसह सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप असून, याबाबतची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी आज सकाळी एकत्रित येऊन जल्लोष केला. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...राज्य शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या माझी वसुंधरा अभियान स्पर्धेत मान्याचीवाडी ग्रामपंचायतीने सलग तिसऱ्या वर्षी बाजी मारून हॅट्ट्रिक केली आहे. ही स्पर्धा ग्रामीण आणि शहरी विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राबवली जाते. पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल, आकाश या पंचतत्त्वावर या स्पर्धेचे मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेने केलेल्या कामाची पाहणी करण्यात येते. .२०२३-२४ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गाव परिसरामध्ये केलेले वृक्षारोपण त्याचबरोबर जुन्या झाडांचे संगोपन, रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरणीयदृष्ट्या प्रबोधन आणि जनजागृती, अपारंपरिक ऊर्जा, बायोगॅस, सौरपंप, सौरऊर्जा त्याचबरोबर ई- वेहिकल, ई- चार्जिंग सेंटर, कंपोस्ट खत, ओला कचरा, सुका कचरा यावरती प्रक्रिया आदी बाबींवर मूल्यांकन करण्यात आले. या ग्रामपंचायतीने अपारंपरिक ऊर्जा विकासमध्ये काम करताना महाराष्ट्रातले पहिले सौरग्राम म्हणूनही बहुमान मिळवला आहे. आज सकाळी ग्रामस्थांनी एकत्रित येत एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले... या यशाबद्दल पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई, गटविकास अधिकारी सरिता पवार आदींनी अभिनंदन केले. मान्याचीवाडी ग्रामपंचायतीचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. २१) मुंबई येथे सन्मान होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.