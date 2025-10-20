Satara Maratha Community: 'सातारा गॅझेटियर तत्काळ लागू करा'; मराठा समाज बांधव आक्रमक, अन्यथा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा

सातारा: सातारा गॅझेटियर तत्काळ लागू करावे, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा व ओबीसी समाजात वैमनस्य निर्माण केल्याने त्यांचा राजीनामा घ्यावा, सातारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून होत असलेल्या कुचराईची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने संगममाहुली येथे छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांच्या समाधिस्थळी नतमस्तक होऊन मागण्यांसाठी न्याय मिळवून देण्याचा संकल्प केला. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आमच्या मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास तीन नोव्हेंबरला दहिवडी-माण येथे उपोषण करण्याचा इशारा उद्या (सोमवार) निवेदनाद्वारे देण्यात येणार आहे. कुणबी नोंद असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र व जातपडताळणी प्रमाणपत्र सुलभतेने देण्यासाठी शासनाने स्थानिक अधिकाऱ्याची समिती नेमणूक करून कार्यपद्धत निश्चित करणारे शासन परिपत्रक जारी करावे, .यासह विविध मागण्यांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेची ऑनलाइन एल. वाय. मंजुरी प्रक्रिया सुरू करावी, पंजाबराव देशमुख शालेय वसतिगृह योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान भत्ता लवकर देण्यात यावा, जातप्रमाणपत्र प्रणाली व टिपणी प्रक्रिया एकत्रित करून ती पूर्णपणे ऑनलाइन करावी, सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणातील आरोपीस त्वरित फाशीची शिक्षा द्यावी, आदी मागण्या लवकरात-लवकर पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यावेळी राजेंद्र निकम, यशवंतराव जगताप, शंकर मोहिते, गणेश नायकवडी, प्रदीप घाडगे, शंकर मोरे, लक्ष्मण चव्हाण, प्रवीण उडुगडे, शिवाजी निकम, माऊली सावंत, प्रमोद सस्ते, रामभाऊ सपकाळ, सोहम शिर्के, अरुण काकडे, लव्ह पवार, विशाल राजमाने, शिवाजी शिंदे, शामराव मोरे, धनाजी निकम आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.