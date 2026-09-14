Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर शिवेंद्रसिंहराजेंचा मोठा दावा; ‘तोंडाला पाने पुसणारे नव्हे, न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार’

सातारा : हैदराबाद गॅझेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खल सुरू आहे. आरक्षणाबाबत न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. सातारा गॅझेटचा निर्णय तातडीने घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक आहेत; परंतु एक दिले आणि दुसरे न्यायालयाने उडवले, असे होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रविवारी साताऱ्यात नोंदवली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.दरम्यान, आरक्षण द्यायचे, हे छत्रपती घराण्याचा म्हणून माझ्या एकट्याच्या सहीने होणार नाही. तोंडाला पाने पुसणारे नव्हे, तर टिकणारे आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम असल्याचेही ते म्हणाले.सातारा पालिकेच्या जागेतील प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियमच्या जागेची पाहणी केल्यानंतर मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे- पाटील यांचे आंदोलन आणि छत्रपती घराण्याच्या भूमिकेवर ते बोलत होते..शिवेंद्रराजे म्हणाले, ‘‘कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींच्या आधारावर आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय होईल. सरकार आरक्षणाच्या बाजूने आहे, विरोधात नाही. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून, आता देखील आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रसाद लाड व इतरांनी भेट घेतली आहे. काही निर्णय सरकारने केलेत. सातारा गॅझेटबाबत समितीचा अहवाल आपण मागितला आहे. .हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काटेकोर कायदेशीर बाबींचे पालन केल्याने ते न्यायालयात टिकले. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात खल सुरू आहे. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट लागू करत असताना ती दोन्हीही टिकली पाहिजेत. एक दिले आणि दुसरे न्यायालयाने उडवले, असे होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. गडबड करून काही कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतले, तर त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाईल..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.जरांगे-पाटलांनी सहकार्य करावेन्यायालय संविधानात काय कायदेशीर बाबी आहेत, त्या पडताळून निर्णय घेते. त्यामुळे मिळालेले आरक्षण न्यायालयाने नाकारले, तर मनोज जरांगे-पाटील करत असणाऱ्या आंदोलनाला काहीच अर्थ राहणार नाही. शासन सकारात्मक असून, कायदेशीर, तांत्रिक बाबी पडताळून निर्णय घ्यावे लागतात. जरांगे- पाटील शासनाला सहकार्य करत आलेच आहेत, आताही त्यांनी ते करावे, असे आवाहनही शिवेंद्रराजे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.