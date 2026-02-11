karad News: विवाहितीने इमारतीवरून उडी टाकून जीवन संपवलं; कऱ्हाड तालुक्यातील घटना, त्रास असाह्य, नेमकं काय कारण?

कऱ्हाड: आगाशिवनगर-मलकापूर परिसरात संशय, कौटुंबिक वाद आणि आर्थिक मागणीच्या मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी पहाटे उघडकीस आली. याप्रकरणी मृत विवाहितेचे वडील राजाराम श्रीपती मिसाळ (रा. कासेगाव, ता. वाळवा, जि. सांगली) यांनी शहर पोलिसात जावई विक्रांत बडेकर व त्याच्या बहिणीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यावरून पती विक्रांत बाळासाहेब बडेकर (रा. गुढे, ता. पाटण) व त्याची बहीण अनुराधा तानाजी तुपे (रा. कडेपूर, जि. सांगली) यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...पोलिसांची माहिती अशी, मृत वनिता विक्रांत बडेकर (वय २८) हिचा विवाह विक्रांत बडेकर यांच्याशी झाला होता. वनिता हिने बीएनंतर नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण करून कासेगाव येथील एका हॉस्पिटलमध्ये नोकरीही केली होती. विवाहानंतर काही काळ संसार सुरळीत सुरू असला, तरी नंतर संशय, घरगुती वाद आणि पैशाच्या कारणावरून तिला वारंवार मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. .तक्रारीनुसार, विवाहानंतर जावई विक्रांत याने शिक्षणाच्या कारणासाठी वेळोवेळी पैशांची मागणी केली. माहेरकडून सुरुवातीला रक्कम दिली नसली, तरी पुढील काळात सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपये दिल्याचे, तसेच लग्नात दिलेले सोन्याचे दागिनेही वैयक्तिक गरजांसाठी मोडल्याचा आरोप आहे..\rया सर्व प्रकारामुळे वनिता मानसिक तणावाखाली होती. मात्र, पती-पत्नीतील वाद म्हणून तिने हे प्रकार सुरुवातीला आई-वडिलांना सांगितले नव्हते. डिसेंबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात विक्रांत बडेकर याने दिल्ली येथे शिक्षणासाठी जाण्याचे कारण सांगून वनिता व साडेतीन वर्षांची मुलगीला कासेगाव येथे माहेरी सोडले. त्यानंतर फोनवरून शिवीगाळ व धमक्याही दिल्याचा आरोप आहे. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...काही दिवसांनी तक्रार मागे घेण्याचा दबाव टाकून वनिताची समजूत काढत तिला पुन्हा कऱ्हाडला आणले. सोमवारी संबंधित विवाहितेला नातेवाइकांकडून कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये नेल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांनी धाव घेतली. तपासात वनिता हिने रात्री सुमारे दीडच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून संबंधितावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.