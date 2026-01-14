सातारा

Martyr Abhijit Mane: जवान अभिजित मानेंना अखेरचा निरोप; भोसेत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, हजारोंची उपस्थिती..

कोरेगाव: भोसे (ता. कोरेगाव) येथे आज सायंकाळी हुतात्मा जवान अभिजित माने यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी भोसे पंचक्रोशीसह कोरेगाव तालुक्यातील हजारो देशभक्त नागरिक उपस्थित होते.

