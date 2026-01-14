Martyr Abhijit Mane: जवान अभिजित मानेंना अखेरचा निरोप; भोसेत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, हजारोंची उपस्थिती..

कोरेगाव: भोसे (ता. कोरेगाव) येथे आज सायंकाळी हुतात्मा जवान अभिजित माने यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी भोसे पंचक्रोशीसह कोरेगाव तालुक्यातील हजारो देशभक्त नागरिक उपस्थित होते..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.भोसे गावचे सुपुत्र व ५१३ एअर डिफेन्स मिसाईल रेजिमेंट आर्मी आसामचे हवालदार अभिजित माने यांना काल बबिना (मध्य प्रदेश) येथे कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आले होते. त्यांचे पार्थिव आज सायंकाळी भोसे येथे आणण्यात आले. प्रारंभी अभिजित यांचे पार्थिव त्यांच्या राहत्या घरासमोर ठेवण्यात आले. तेथे पोलिस व ५१३ आसाम युनिटने त्यांना मानवंदना दिली. या वेळी अभिजित यांचे वडील माजी सैनिक संजय माने, आई रंजना, पत्नी अनुराधा, चार वर्षांचा मुलगा विहान, बहीण अश्विनी व त्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते. यावेळी पार्थिवाचे नातेवाईक व हजारो नागरिकांनी दर्शन घेतले. गावाच्या बाहेर एका शेतामध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..आमदार महेश शिंदे, तहसीलदार डॉ. संगमेश कोडे, पोलिस निरीक्षक घनशाम बल्लाळ, माजी सभापती राजाभाऊ जगदाळे, माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे, साहिल शिंदे, सागर साळुंखे, दयानंद भोसले, चंद्रकांत जाधव आदी मान्यवरांनी पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहिली..शेवटी पार्थिव चितेवर ठेवल्यावर ५१३ आसाम युनिट आणि पोलिसांनी सलामी दिल्यानंतर हुतात्मा अभिजित यांच्या पार्थिवाला मुलगा विहान याने आजोबा संजय माने यांच्या मदतीने भडाग्नी दिला. दरम्यान, कोरेगाव येथील डी. बी. मार्टच्या दयानंद भोसले यांनी हुतात्मा जवान अभिजित माने यांच्या कुटुंबीयांना यावेळी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.पत्नी, मुलगा विमानाने दाखलहुतात्मा जवान अभिजित माने यांच्यासमवेत त्याची पत्नी अनुराधा व मुलगा विहान हे युनिटमध्ये वास्तव्यास होते. काल अभिजित यांना वीरमरण आल्यावर त्यांचे पार्थिव आसाम युनिट घेऊन आले, तर अभिजित यांची पत्नी अनुराधा व मुलगा विहान यांना युनिटचे अधिकारी विमानाने पुणे व तेथून भोसे येथे घेऊन आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.