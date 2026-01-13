Martyr Vikas Gavade: कुटुंबीयांचा हंबरडा हृदय पिळवटणारा! हुतात्मा जवान विकास गावडेंना अखेरचा निरोप; बरडमध्ये पालखी तळावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

दुधेबावी: आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथे वीरमरण आलेल्या हुतात्मा जवान विकास विठ्ठल गावडे (वय २८) यांच्या पार्थिवावर बरड (ता. फलटण) या मूळगावी असलेल्या पालखी तळावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी हजारोंच्या जनसमुदायाने साश्रूनयनांनी त्यांना अखेरचा निरोप दिला. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश पाहून उपस्थितांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. विकास गावडे यांना वडील विठ्ठल गावडे व भाऊ अजय गावडे यांनी भडाग्नी दिला. बरड (ता. फलटण) येथील विकास विठ्ठल गावडे हे हुतात्मा झाल्याचे वृत्त समजताच संपूर्ण तालुक्यावर शोककळा पसरली. बरड गावात संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवून श्रद्धांजली वाहिली. हुतात्मा गावडे यांचे पार्थिव आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथून मुंबई येथे विशेष विमानाने आज सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास पोचले, त्यानंतर येथून विशेष वाहनातून बरड गावी आणण्यात आले..यावेळी प्रत्येक गावामध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा व मध्यभागी रांगोळी काढण्यात आली होती. फलटण येथून त्यांच्या पार्थिवाबरोबर मोठ्या संख्येने लोक सामील झाले होते. ‘वीर जवान विकास गावडे अमर रहे’, ‘भारत माता की जय, वंदे मातरम’, अशा घोषणा देत होते..बरड येथे त्यांच्या पार्थिव सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास बरड येथे पोचले. तेथून गावडेवस्ती येथे फुलांनी सजविलेल्या सैन्य दलाच्या सजवलेल्या गाडीतून पाचच्या सुमारास निवासस्थानी आणण्यात आले. त्यांची आई कल्पनाबाई, वडील विठ्ठल गावडे, पत्नी गौरी, दोन वर्षांची मुलगी श्रीशा, भाऊ अजय गावडे व कुटुंबीयांनी फोडलेला हंबरडा हृदय पिळवटणारा होता..या वेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, माजी आमदार दीपक चव्हाण, शिवसेनेचे चंद्रकांत जाधव, अनिकेतराजे नाईक- निंबाळकर, शिवरूपराजे खर्डेकर, विराज खराडे, प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, नायब तहसीलदार अभिजित सोनवणे, तुषार गुंजवटे, पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे, गटविकास अधिकारी प्रकाश बोंबले, पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगुटे, मंडल अधिकारी दिलीप कोकरे, ग्रामसेवक राजेंद्र कर्ण, बरडचे सरपंच प्रकाश लंगुटे, पोलिस पाटील अश्विनी टेंबरे, जिल्हा सैनिक मंडळ, तसेच भारतीय लष्करातील ११५ इंजिनियर रेजिमेंटमधील मेजर रजत मिश्रा, सिद्धार्थ चौधरी, राहुल बिशनोई, सौरभ चौधरी, नाईक सुभेदार संतोष मतकर व अन्य अधिकाऱ्यांसह विविध पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर पोलिस प्रशासन व सैन्य दलाच्या वतीने बंदुकीच्या प्रत्येकी तीन फैरी झाडून मानवंदना देण्यात आली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.कुटुंबीयांचा टाहोहुतात्मा जवान विकास गावडे यांच्या दोन वर्षांच्या श्रीशा या मुलीने आपल्या पित्याला शेवटचा निरोप देताना पाणी पाजले. ते दृश्य पाहताच कुटुंबीयांनी टाहो फोडला व उपस्थित हजारोंच्या जनसमुदायास अश्रू अनावर झाले. त्याचबरोबर ज्या कोलवडकर अॅकॅडमीमध्ये हुतात्मा गावडे यांनी प्रशिक्षण घेतले. त्यामधील इतर सहकारी या वेळी उपस्थित होते. आपल्या मित्राला तरुणपणातच गमावल्याने त्यांच्याही अश्रूंचा बांध फुटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.