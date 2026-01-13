सातारा

Martyr Vikas Gavade: कुटुंबीयांचा हंबरडा हृदय पिळवटणारा! हुतात्मा जवान विकास गावडेंना अखेरचा निरोप; बरडमध्ये पालखी तळावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

सकाळ वृत्तसेवा
दुधेबावी: आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथे वीरमरण आलेल्या हुतात्मा जवान विकास विठ्ठल गावडे (वय २८) यांच्या पार्थिवावर बरड (ता. फलटण) या मूळगावी असलेल्या पालखी तळावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी हजारोंच्या जनसमुदायाने साश्रूनयनांनी त्यांना अखेरचा निरोप दिला.    

