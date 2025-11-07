Shambhuraj Desai: शिवसेनेतील ‘इनकमिंग’ विकासाचा करिष्मा: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; मारुतीराव मोळावडेंच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांचा शिवसेना प्रवेश

ढेबेवाडी : विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पाटण तालुक्यातील राजकीय परिस्थितीत खूप मोठा बदल झाला आहे. शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले ‘इनकमिंग’ म्हणजे जनतेकडून मिळत असलेली विकासाची पोच आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.काल मुंबई येथे काळगाव (ता. पाटण) जिल्हा परिषद गटातील मोळावडेवाडी, कदमवाडी, मोरेवाडी, टेकळेवाडी, धामणी, चव्हाणवाडी आणि घराळवाडी आदी गावांतील कार्यकर्त्यांनी तळमावले (ता. पाटण) येथील जनसहकार समूहाचे संस्थापक मारुतीराव मोळावडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत प्रवेश केला.त्या वेळी मंत्री देसाई, ‘‘पाटण तालुक्यात दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झाल्याने जनतेला आता विकासाबाबत वस्तुस्थिती समजली आहे. पाटण विधानसभा मतदारसंघात झालेली आणि सुरू असलेली कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे जनतेने माझ्यावर टाकलेल्या विश्वासाची माझ्याकडून दिलेली पोच आहे. चौफेर विकासामुळे शिवसेनेत प्रवेशाचा ओघ वाढला आहे.’’.मंत्री म्हणून मी माझी संपूर्ण ताकद जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठीशी उभी करेन. कोणताही संकोच न बाळगता जनतेने आपले प्रश्न, अडीअडचणी मांडाव्यात. त्याची तातडीने सोडवणूक करण्याचा माझा प्रयत्न राहील, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले..या पक्षप्रवेशामुळे पाटण तालुक्यातील शिवसेनेला नवी ऊर्जा आणि बळ प्राप्त झाले असून, विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक वाढली आहे. यावेळी श्री. मोळावडे म्हणाले, ‘‘तालुक्याचा विकास मंत्री देसाई यांच्याच माध्यमातूनच झाल्याची जाणीव झाल्याने शिवसेनेत काळगाव- कुंभारगाव विभागातून मोठ्या प्रमाणात ‘इन्कमिंग’ सुरू आहे. पुढील काळातही हा ओघ आणखी वाढेल.’’.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आनंदा वंडुस्कर, सचिन सावंत, बाजीराव मोरे, महेश कदम, अनिल पवार आदींच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित वाड्यावस्त्यातील कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल झाले. मंत्री देसाई यांनी त्यांचे स्वागत केले. विजय पवार, संतोष गिरी, पंजाबराव देसाई, विलासराव गोडांबे, अनिल शिंदे, आनंदा वंडुस्कर, सचिन सावंत, बाजीराव मोरे, महेश कदम, अनिल पवार, सुभाष गोडांबे, मारुती निवडुंगे आदीसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. भास्कर मोळावडे यांनी स्वागत केले. विलास गोडांबे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.