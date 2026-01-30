सातारा

Indian Rock Python : कोयना जलाशयात १० फुटी अजगर; पर्यटकाने टिपला व्हिडिओ; इंडियन रॉक पायथॉन प्रजातीची चर्चा

कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयात पर्यटकांना पहिल्यांदाच दुर्मिळ अजगर आढळून आला.
Indian Rock Python

Indian Rock Python

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास - कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयात पर्यटकांना पहिल्यांदाच दुर्मिळ अजगर आढळून आला. हा महाकाय अजगर इंडियन रॉक पायथॉन प्रजातीचा (भारतीय अजगर) असल्याचे वन्यजीव तज्ज्ञांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
water
Tourist
Video
Koyna Dam
python

Related Stories

No stories found.