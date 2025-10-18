Kolki fire: 'कोळकीतील आगीत कोट्यवधींची हानी'; दहा वाहनांसह विक्रीसाठीचे साहित्य खाक

कोळकी : येथील बुवासाहेबनगर येथील चारचाकी वाहनांच्या कार केअर सेंटर या दुकानाला आज मध्यरात्री आग लागून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. सांगली- अहिल्यानगर महामार्गावर असलेल्या बुवासाहेबनगर या भागामध्ये कार केअर सेंटरला मध्यरात्री साडेबारा ते दीड यादरम्यान आग लागून अनेक वाहने जळून खाक झाली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आग लागल्यानंतर थोड्याच वेळात नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यामध्ये असलेले दहा ते अकरा चारचाकी वाहने, नवीन विक्रीसाठी ठेवलेले स्पेअर पार्ट स्पेअर पार्ट वगैरे जळून पूर्णपणे खाक झाले. मध्यरात्री पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनीही भेट दिली. .आज सकाळी गाव कामगार तलाठी सचिन क्षीरसागर, ग्रामविकास अधिकारी रमेश साळुंखे, सरपंच, उपसरपंच तसेच सर्व सदस्यांनी घटनास्थळी भेट दिली व मदतीचे आश्वासन दिले. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अशी घटना घडल्याने नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी शेंडे बंधूंनी या कार केअर सेंटरची स्थापना केली होती. आग नक्की कशामुळे लागली? याचे कारण अद्यापही समजू शकले नाही. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.