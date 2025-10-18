सातारा

Kolki fire: 'कोळकीतील आगीत कोट्यवधींची हानी'; दहा वाहनांसह विक्रीसाठीचे साहित्य खाक

Kolki Blaze Causes Huge Loss: आग लागल्यानंतर थोड्याच वेळात नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यामध्ये असलेले दहा ते अकरा चारचाकी वाहने, नवीन विक्रीसाठी ठेवलेले स्पेअर पार्ट स्पेअर पार्ट वगैरे जळून पूर्णपणे खाक झाले.
Kolki warehouse fire turns commercial stock and vehicles worth crores into ashes; emergency response teams at the site.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोळकी : येथील बुवासाहेबनगर येथील चारचाकी वाहनांच्या कार केअर सेंटर या दुकानाला आज मध्यरात्री आग लागून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. सांगली- अहिल्यानगर महामार्गावर असलेल्या बुवासाहेबनगर या भागामध्ये कार केअर सेंटरला मध्यरात्री साडेबारा ते दीड यादरम्यान आग लागून अनेक वाहने जळून खाक झाली.

