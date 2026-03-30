Tarli Water Project: ‘तारळी’तून लाखो लिटर पाणी वाया; डिस्चार्ज चेंबरमध्ये बिघाड, शेतजमिनींचे नुकसान, शेतकऱ्यांचा संताप!

-यशवंतदत्त बेंद्रेतारळे : तारळी धरणाच्या उपसा सिंचन योजनेच्या चाचणीदरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे डोंगराकडील डिस्चार्ज चेंबरमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी ओसंडून वाहत आहे. त्यामुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे. या अनियंत्रित पाण्याच्या प्रवाहामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नुकसान झाले आहे. जबाबदारांवर कारवाईची मागणी होत आहे..तारळी नदीवर शेतीसाठी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उभारून उपसा सिंचन योजना राबविण्यात आल्या. सध्या अनेक योजनांची चाचणी सुरू आहे. १०० मीटर हेडची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेद्वारे सुमारे साडेनऊ किलोमीटरपर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन केले आहे..मात्र, चाचणीदरम्यान डोंगर पायथ्यावरील डिस्चार्ज चेंबरमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने टाकी ओव्हरफ्लो होत आहे. या टाकीतून बाहेर पडणारे पाणी उताराने थेट शेतजमिनीतून वाहते. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींची धूप होत आहे. काही ठिकाणी जमिनीचा वरचा सुपीक थर वाहून गेला आहे. चरी पडल्याने शेतीचे नुकसान झाले आहे.सध्या शेतात पिके नसली, तरी प्रचंड प्रवाहामुळे जमीन खचण्याचे प्रकार घडले आहेत. गेल्या महिनाभरापासून हा प्रकार सुरू असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे..तारळी धरणामुळे १५ वर्षांपूर्वी कोरडवाहू असलेला हा भाग आता हिरवागार झाला आहे. बारमाही पाण्यामुळे अनेक शेतजमिनी बागायतीत रूपांतरित झाल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांनी खासगी पाइपलाइनद्वारे दूरवर पाणी नेले आहे. शासनाने ५० व १०० मीटर हेडच्या योजना राबवून दिलासा दिला आहे. तरीही सध्याच्या तांत्रिक त्रुटींमुळेच नुकसान सहन करावे लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे..या योजनेत डिस्चार्ज चेंबरमधून वितरण नलिकांद्वारे पाणी शेतांच्या बांधावर आणून पुढे पाइपलाइनने पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, चाचणीदरम्यान टाकीतील बिघाडामुळे पाणी नियोजित मार्गाने न जाता मोकळ्या प्रवाहात वाहत आहे. त्यामुळे पाण्याची नासाडी आणि जमिनींचे नुकसान दोन्ही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाने तातडीने तांत्रिक दोष दूर करून पाण्याची नासाडी थांबवावी व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे..गेल्या महिनाभरापासून चेंबरमधून पाणी वाहत आहे. अधिकाऱ्यांना सांगूनही दुर्लक्ष होत आहे. पाणी थांबवून नुकसान भरपाई द्यावी.- अक्षय पाटणकर, शेतकरी, आंबळे.योजनेची चाचणी अंतिम टप्प्यात आहे. काही तांत्रिक दोषामुळे पाणी टाकीतून बाहेर पडत आहे. जेसीबीद्वारे पाण्याला योग्य मार्ग करून देणार आहोत.- सनी चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी, तारळी प्रकल्प.