सातारा

Masur Fox Attack: मसूरमध्ये कोल्ह्यांची दहशत! वृद्धासह चिमुकली, महिला आणि शेतकऱ्यावर हल्ले

Masur Residents Alerted After Multiple Fox Attacks Near Homes: घर, मंदिर परिसर आणि शेतात कोल्ह्यांचा वावर; मसूरमध्ये नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
Maharashtra Wildlife News Multiple Fox Attacks in Masur Leave Residents Worried Forest Department Urged to Take Action

Maharashtra Wildlife News Multiple Fox Attacks in Masur Leave Residents Worried Forest Department Urged to Take Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मसूर : मनुष्यवस्तीत घुसलेल्या कोल्ह्याने नागरिकांवर हल्ले केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान एकाच दिवशी तिघांवर हल्ला केल्यानंतर काल ब्रह्मपुरी परिसरातील शेतात झोपलेल्या एका शेतकऱ्यावरही कोल्ह्याने हल्ला केल्याची घटना घडली.

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