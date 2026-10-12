Masur Fox Attack: मसूरमध्ये कोल्ह्यांची दहशत! वृद्धासह चिमुकली, महिला आणि शेतकऱ्यावर हल्ले

मसूर : मनुष्यवस्तीत घुसलेल्या कोल्ह्याने नागरिकांवर हल्ले केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान एकाच दिवशी तिघांवर हल्ला केल्यानंतर काल ब्रह्मपुरी परिसरातील शेतात झोपलेल्या एका शेतकऱ्यावरही कोल्ह्याने हल्ला केल्याची घटना घडली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...वनरक्षक शीतल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सायंकाळी सहाच्या सुमारास कोल्ह्याने मथुरा वेदपाठक (वय ७०) यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. त्यात त्यांच्या डोळ्याला व चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना प्रथम कऱ्हाडच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी साताऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथून पुणे येथील ससून शासकीय रुग्णालयात त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली..यादरम्यान, खेळत असलेल्या दीड ते दोन वर्षांच्या चिमुकलीवरही कोल्ह्याने झडप घातली. त्यात ती किरकोळ जखमी झाली, तर एका महिलेवरही कोल्ह्याने हल्ला केला. या जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. काल ब्रह्मपुरी परिसरातील शेतात झोपलेल्या गणेश धस (वय ३५) याच्यावरही कोल्ह्याने हल्ला केला. त्याच्या डोक्यावर कोल्ह्याने झडप घातल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.आणखी दोन कोल्हेनागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला एक कोल्हा एका घरात लपून बसला होता. त्यानंतर तो विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरात फिरताना दिसला. तेथे त्याने नागरिकांवर हल्ला केला. एक कोल्हा मृत झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, ब्रह्मपुरी, धस गल्ली परिसरात आणखी दोन कोल्हे फिरताना दिसत असून, वन विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.नागरिकांनी घाबरून न जाता विशेष खबरदारी घ्यावी. लहान मुलांना एकटे बाहेर पाठवू नये. कोल्हा दिसल्यास त्याच्या जवळ जाण्याचा अथवा त्याला हुसकावण्याचा प्रयत्न करू नये. वन विभागाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांनी तातडीने वन विभागाला माहिती द्यावी.- शीतल पाटील, वनरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.