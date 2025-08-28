सातारा

Satara News:'मालधक्क्यावरील माथाडी समस्यांच्या गर्तेत'; कऱ्हाड रेल्वे स्थानकावरील स्थिती, मागण्या सोडविण्याची प्रशासनाकडे मागणी

Karad Railway Station Faces Mathadi Labour Problems: जुन्या मालवाहतूक धक्क्याचे अमृतस्थानक योजनेत नव्याने बांधकाम करण्यात आले आहे. माल धक्क्याचा विस्तार व उंची वाढवल्याने माथाडी कामगारांना मालवाहतूक सोयीचे व सुलभ झाले आहे. तथापि, त्यांच्या अन्य समस्या अद्याप कायम व दुर्लक्षितच आहेत.
ओगलेवाडी: मध्य रेल्वे विभागातील कोल्हापूर- पुणे लोहमार्गावरील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वीचे कऱ्हाड महत्त्वाचे स्थानक आहे. तेथील जुन्या मालवाहतूक धक्क्याचे अमृतस्थानक योजनेत नव्याने बांधकाम करण्यात आले आहे. माल धक्क्याचा विस्तार व उंची वाढवल्याने माथाडी कामगारांना मालवाहतूक सोयीचे व सुलभ झाले आहे. तथापि, त्यांच्या अन्य समस्या अद्याप कायम व दुर्लक्षितच आहेत.

