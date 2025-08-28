Satara News:'मालधक्क्यावरील माथाडी समस्यांच्या गर्तेत'; कऱ्हाड रेल्वे स्थानकावरील स्थिती, मागण्या सोडविण्याची प्रशासनाकडे मागणी

-मुकुंद भट ओगलेवाडी: मध्य रेल्वे विभागातील कोल्हापूर- पुणे लोहमार्गावरील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वीचे कऱ्हाड महत्त्वाचे स्थानक आहे. तेथील जुन्या मालवाहतूक धक्क्याचे अमृतस्थानक योजनेत नव्याने बांधकाम करण्यात आले आहे. माल धक्क्याचा विस्तार व उंची वाढवल्याने माथाडी कामगारांना मालवाहतूक सोयीचे व सुलभ झाले आहे. तथापि, त्यांच्या अन्य समस्या अद्याप कायम व दुर्लक्षितच आहेत..माथाडी कामगार कार्यकर्ते किरण पवार, हिम्मत मदने, सुनील चव्हाण व रामदास जाधव यांनी स्थानकाच्या माल धक्क्यावरील समस्यांबाबत माहिती दिली. मालधक्क्यावर (क्रमांक एक) शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय, विजेची अपुरी सोय, कामगारांना स्वच्छतागृह व वाहन पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. कष्टाच्या कामाच्या मानाने कामगारांना अत्यल्प उत्पन्न मिळत आहे. त्यावर कुटुंब चालवणे जिकिरीचे आहे..कायमच्या कामांची माथाडींना शाश्वती नाही, भविष्य निर्वाह निधी, विमा व आरोग्यासाठी औषधाेपचाराची कोणतीही तरतूद नाही. रेल्वे प्रशासनाने त्यासंबंधी निर्णय घेण्याची गरज आहे. सिमेंट, खते वाहतुकीने आरोग्यावर परिणाम होतो. माल भरण्यास सुरक्षेसाठी कापडी हँडग्लोव्हजची गरज आहे. प्राथमिक औषधोपचाराची सोय व्हावी, रेल्वे प्रशासनाने कायमचे नोकरीत सामावून घेऊन शाश्वती द्यावी, अशी माथाडींची मागणी आहे..दरमहा २५ हजार टन मालाची वाहतूकपूर्वी या मालवाहतूक धक्क्याची दुरवस्था झाली होती. त्यासंबंधी दै. ‘सकाळ’ने बातमी प्रसिद्ध करून रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. नवीन मालधक्क्याचे काम झाल्याने माथाडी कर्मचाऱ्यांनी दै. ‘सकाळ’ला धन्यवाद दिले. या धक्क्यावरून साखर व इतर मालाची दरमहा २५ हजार टन मालवाहतूक होते. येथून साखर परदेशात निर्यात होते..Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात १८ लाख आयुष्मान कार्डधारक'; जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कार्ड नोंदणीसाठी विशेष मोहीम.या आहेत मागण्यारेल्वे वाहतूक मालधक्का कार्यालयासाठी सुसज्जसोयींनीयुक्त नवीन इमारत उभारावी,माथाडींना धक्क्यावर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची वपुरेशी विजेची सोय व्हावीमाथाडींना रेल्वे सेवेत सामावून घेऊन वप्रॉव्हिडंट फंड व विम्याची तरतूद व्हावीआरोग्य औषध उपचाराची सोय करावीरेल्वे स्थानक ते गोवारे फाट्यापर्यंत सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता व्हावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.